Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 19 октября 2024
Спартак
19.10.2024, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Краснодар
8'
К. Ленини
45'
В. Са
90+6'
Х. Медина (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Краснодар
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Х. Медина
Желтая карточка
Р. Литвинов
90'
+1
89'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
89'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Д. Кордоба
Замена
М. Игнатов
️️️️
Маркиньос
85'
Замена
Х. Медина
️️️️
Э. Барко
85'
83'
Замена
Н. Кривцов
️️️️
А. Черников
73'
Замена
Д. Козлов
️️️️
В. Са
73'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
Э. Сперцян
Замена
В. Жозе
️️️️
М. Угальде
69'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Ш. Николсон
46'
Замена
Д. Денисов
️️️️
М. Абена
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
В. Са
Желтая карточка
Н. Умяров
34'
10'
Желтая карточка
К. Ленини
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Ленини
4'
Травма
Д. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
5
Эсекьель Барко
АП
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Хесус Медина
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Краснодар
35
Роман Сафронов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-2-2-2
98
Максименко
5
Рябчук
68
Литвинов
14
Абена
6
Бабич
18
Умяров
35
Мартинс
10
Маркиньос
5
Барко
11
Николсон
9
Угальде
4-2-3-1
1
Агкацев
98
Петров
3
Тормена
19
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
8
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
14
Абена
97
Денисов
97
Денисов
14
Абена
10
Маркиньос
8
Игнатов
8
Игнатов
10
Маркиньос
5
Барко
28
Медина
28
Медина
5
Барко
11
Николсон
10
Бонгонда
10
Бонгонда
11
Николсон
9
Угальде
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Угальде
8
Сперцян
15
Кастаньо
15
Кастаньо
8
Сперцян
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
27
Са
18
Козлов
18
Козлов
27
Са
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
9
Кордоба
90
Смолов
90
Смолов
9
Кордоба
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Деян Станкович
35
Роман Сафронов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
2
Нарушения
16
9
Офсайды
1
3
Количество передач
442
300
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
67
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Василий Казарцев; АVAR – Андрей Фисенко
Резервный судья:
Иван Абросимов
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Генич, Дурасов)
Новости команд
Все
Спартак
Краснодар
Мусаев объяснил ничью с «Ростовом»
18:11
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
17:50
2
Лунев – о хейте в адрес Максименко: «Удивляет, но это «Спартак»
17:33
1
Обзор матча «Ростов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
17:15
1
РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя
17:14
26
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
17:50
2
Лунев – о хейте в адрес Максименко: «Удивляет, но это «Спартак»
17:33
1
Жуткий привоз экс-спартаковца Беленова в ФНЛ
15:39
4
Барко пропустит ближайший матч «Спартака»
14:35
12
Экс-спартаковец расплакался после поражения в финале Кубка Либертадорес
14:29
Мусаев объяснил ничью с «Ростовом»
18:11
Канчельскис: «Уже можно говорить, что «Зенит» – чемпион»
17:50
2
Обзор матча «Ростов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
17:15
1
РПЛ. «Ростов» и «Краснодар» не выявили победителя
17:14
26
«Ростов» – «Краснодар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
14:05
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+