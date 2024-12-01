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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 01 декабря 2024
Краснодар
01.12.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Спартак
17'
М. Угальде
28'
М. Угальде
90+3'
Э. Барко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Спартак
90'
+4
Замена
Р. Литвинов
️️️️
Э. Барко
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Э. Барко
89'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Маркиньос
82'
Замена
Х. Медина
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
Н. Кривцов
️️️️
К. Ленини
74'
Желтая карточка
В. Тормена
70'
Желтая карточка
Д. Кордоба
68'
62'
Желтая карточка
М. Угальде
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
61'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
В. Са
61'
Замена
М. Давид Кобнан
️️️️
Ж. Батчи
56'
Замена
К. Кастаньо
️️️️
А. Черников
56'
Желтая карточка
С. Петров
40'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Угальде
Желтая карточка
А. Черников
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Угальде
Пас отдал
А. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Краснодар
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
4
Дуарте
6
Бабич
5
Рябчук
18
Умяров
25
Пруцев
10
Бонгонда
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
53
Черников
15
Кастаньо
15
Кастаньо
53
Черников
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
11
Батчи
99
Кобнан
99
Кобнан
11
Батчи
27
Са
90
Смолов
90
Смолов
27
Са
10
Маркиньос
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Маркиньос
5
Барко
68
Литвинов
68
Литвинов
5
Барко
10
Бонгонда
28
Медина
28
Медина
10
Бонгонда
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
34
Даниил Голиков
ВР
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
28
Даниил Зорин
АП
77
Антон Зиньковский
ЛВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Краснодар - Спартак
4
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
28
16
Офсайды
2
0
Количество передач
387
328
Сейвы
6
3
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Кукуян; АVAR – Алексей Амелин
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Трушечкин, Дурасов)
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