Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 01 ноября 2023
Спартак
01.11.2023, среда, 20:45
Россия. Кубок, группа D, 6 тур
2 : 3
Завершен
Краснодар
8'
А. Соболев (П)
45+1'
Н. Умяров
3'
А. Кокшаров
60'
А. Кокшаров
74'
Д. Денисов (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Краснодар
90'
+8
Желтая карточка
М. Баньяц
90'
+6
Желтая карточка
А. Кокшаров
88'
Замена
Э. Сперцян
️️️️
М. Давид Кобнан
Желтая карточка
А. Соболев
87'
Пенальти не реализован!
А. Соболев
86'
83'
Желтая карточка
С. Агкацев
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Л. Классен
76'
74'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Д. Денисов
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
О. Рябчук
73'
Желтая карточка
Л. Классен
72'
71'
Замена
К. Боржес
️️️️
И. Ахметов
71'
Замена
С. Волков
️️️️
С. Петров
Замена
М. Игнатов
️️️️
П. Мелешин
67'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
В. Мозес
66'
Замена
Н. Чернов
️️️️
П. Маслов
66'
60'
ГОЛ! 2:2!
А. Кокшаров
Пас отдал
М. Давид Кобнан
46'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
В. Тормена
46'
Замена
А. Черников
️️️️
К. Ленини
ГОЛ! 2:1!
Н. Умяров
Пас отдал
А. Соболев
45'
+1
19'
Желтая карточка
Н. Кривцов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Соболев
8'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокшаров
Пас отдал
И. Ахметов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
32
Леон Классен
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Павел Мелешин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
98
Сергей Петров
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЛП
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
7
Михайло Баньяц
ЦП
99
Мозес Давид Кобнан
ПП
90
Александр Кокшаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
Краснодар
35
Роман Сафронов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
20
Кади Боржес
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-1-3-2
57
Селихов
5
Рябчук
6
Бабич
97
Денисов
39
Маслов
35
Мартинс
32
Классен
18
Умяров
11
Мозес
7
Соболев
11
Мелешин
4-1-4-1
1
Агкацев
15
Эктов
4
Арутюнян
3
Тормена
98
Петров
6
Ленини
99
Кобнан
88
Кривцов
7
Баньяц
97
Ахметов
90
Кокшаров
39
Маслов
23
Чернов
23
Чернов
39
Маслов
5
Рябчук
26
Хлусевич
26
Хлусевич
5
Рябчук
11
Мелешин
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Мелешин
11
Мозес
77
Зиньковский
77
Зиньковский
11
Мозес
32
Классен
10
Бонгонда
10
Бонгонда
32
Классен
3
Тормена
6
Алонсо
6
Алонсо
3
Тормена
98
Петров
82
Волков
82
Волков
98
Петров
6
Ленини
53
Черников
53
Черников
6
Ленини
99
Кобнан
8
Сперцян
8
Сперцян
99
Кобнан
97
Ахметов
20
Боржес
20
Боржес
97
Ахметов
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
35
Роман Сафронов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
1
Михаил Штепа
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
11
Жоау Батчи
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Новости команд
Все
Спартак
Краснодар
«Определенно не надо»: Лапочкин раскритиковал назначение Цыганка и Левникова на матч «Спартака»
18:44
10
Вердикт ЭСК РФС по удалению Осипенко в матче «Динамо» – «Краснодар»
17:30
6
«Спартак» объявил о возвращении Кечинова
15:49
2
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
Заболотного дополнительно наказали за употребление допинга в «Спартаке»
15:15
4
«Определенно не надо»: Лапочкин раскритиковал назначение Цыганка и Левникова на матч «Спартака»
18:44
10
«Спартак» объявил о возвращении Кечинова
15:49
2
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
Заболотного дополнительно наказали за употребление допинга в «Спартаке»
15:15
4
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
10
Вердикт ЭСК РФС по удалению Осипенко в матче «Динамо» – «Краснодар»
17:30
6
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
10
РФС принял решение по апелляции «Динамо» на удаление Осипенко
12:47
4
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
Сформулирована проблема воспитанников и выпускников академии «Краснодара»
Вчера, 19:55
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+