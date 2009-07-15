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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 15 июля 2009
Краснодар
15.07.2009, среда, 20:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Спартак
90+4'
С. Цуканов
75'
А. Малоян
90+1'
Джано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
ГОЛ! 1:2!
С. Цуканов
+4
+1
ГОЛ! 0:2!
Джано
Замена
П. Яковлев
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Замена
️️️️
А. Олейник
Желтая карточка
А. Павленко
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
В. Баламестный
️️️️
В. Татарчук
ГОЛ! 0:1!
А. Малоян
Замена
С. Соколов
️️️️
Д. Дорожкин
Желтая карточка
А. Олейник
Желтая карточка
Рикардо
Замена
Р. Сабитов
️️️️
М. Григорьев
Желтая карточка
С. Цуканов
Желтая карточка
В. Рыжков
Замена
И. Гультяев
️️️️
К. Хуан Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
90
Андрей Михеев
ЛП
39
Рикардо
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
30
Малик Фатхи
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
5
Кариока
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Джано
ЦП
28
Владислав Рыжков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Краснодар
30
Александр Перов
ВР
2
Сергей Соколов
ЦЗ
0
Андрей Гуськов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
8
Виталий Баламестный
ЦФ
22
Иван Герасимов
ЦФ
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
9
Амир Бажев
ЦФ
4-4-2
31
Пчелинцев
15
Калешин
24
Мирошниченко
39
Цуканов
5
Дубровин
90
Михеев
39
Рикардо
25
Деменко
50
Татарчук
27
Олейник
13
Дорожкин
4-1-4-1
1
Плетикоса
7
Бояринцев
20
Дедура
30
Фатхи
3
Родригес
5
Кариока
28
Рыжков
8
Павленко
7
Джано
10
Григорьев
0
Малоян
13
Дорожкин
2
Соколов
2
Соколов
13
Дорожкин
50
Татарчук
8
Баламестный
8
Баламестный
50
Татарчук
3
Родригес
35
Гультяев
35
Гультяев
3
Родригес
10
Григорьев
34
Сабитов
34
Сабитов
10
Григорьев
28
Рыжков
91
Яковлев
91
Яковлев
28
Рыжков
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
0
Андрей Гуськов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
22
Иван Герасимов
ЦФ
30
Александр Перов
ВР
Главный тренер
Нурбий Хакунов
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Остались в запасе
0
Андрей Гуськов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
22
Иван Герасимов
ЦФ
30
Александр Перов
ВР
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
25
Александр Кожевников
ЦЗ
35
Сослан Джанаев
ВР
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Родионов
Статистика матча Краснодар - Спартак
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая)
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