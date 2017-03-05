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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 05 марта 2017
Краснодар
05.03.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Спартак
15'
С. Таски (АГ)
73'
Ф. Смолов (П)
3'
Фернандо
54'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
З. Луиш
Травма
Ф. Смолов
83'
82'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Глушаков
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Смолов
73'
Замена
Т. Окриашвили
️️️️
В. Классон
71'
68'
Желтая карточка
Р. Зобнин
Замена
М. Перейра
️️️️
Вандерсон
64'
Желтая карточка
Ф. Смолов
63'
54'
ГОЛ! 1:2!
Л. Адриано
Пас отдал
Р. Зобнин
45'
+2
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
И. Жигулев
️️️️
Ю. Газинский
30'
Травма
Ю. Газинский
28'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Таски
15'
3'
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
49
Роман Шишкин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
14
Вандерсон
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-2-2-1
33
Крицюк
2
Рамирес
4
Гранквист
14
Мартынович
5
Налдо
49
Шишкин
92
Подберезкин
18
Газинский
7
Классон
14
Вандерсон
90
Смолов
4-1-2-1-2
32
Ребров
38
Ещенко
35
Таски
2
Кутепов
23
Комбаров
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
19
Самедов
4
Адриано
29
Зе Луиш
7
Классон
30
Окриашвили
30
Окриашвили
7
Классон
14
Вандерсон
10
Перейра
10
Перейра
14
Вандерсон
18
Газинский
10
Жигулев
10
Жигулев
18
Газинский
88
Глушаков
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
88
Глушаков
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
22
Иван Хомуха
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
21
Рикардо Лаборде
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Иван Хомуха
ЦЗ
57
Александр Селихов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Джано
АП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Краснодар - Спартак
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Евгений Кукуляк (Калуга)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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