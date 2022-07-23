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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 23 июля 2022
Краснодар
23.07.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Спартак
60'
Э. Сперцян (П)
35'
Р. Зобнин
46'
К. Промес
52'
Р. Зобнин
83'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Спартак
88'
Замена
Л. Классен
️️️️
Д. Хлусевич
87'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
В. Мозес
86'
Желтая карточка
А. Селихов
83'
ГОЛ! 1:4!
В. Мозес
Пас отдал
Д. Пруцев
Замена
М. Сулейманов
️️️️
С. Волков
81'
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Баньяц
80'
69'
Замена
М. Кофрие
️️️️
Г. Джикия
69'
Травма
Г. Джикия
Замена
И. Манелов
️️️️
А. Ионов
61'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Э. Сперцян
60'
56'
Замена
Н. Умяров
️️️️
К. Мартинс
56'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
Р. Литвинов
52'
ГОЛ! 0:3!
Р. Зобнин
Пас отдал
А. Соболев
49'
Желтая карточка
Р. Литвинов
46'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
Д. Хлусевич
Замена
К. Рамирес
️️️️
С. Петров
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
Д. Кордоба
40'
Красная карточка
А. Черников
38'
35'
ГОЛ! 0:1!
Р. Зобнин
Пас отдал
К. Мартинс
26'
Желтая карточка
К. Мартинс
Желтая карточка
С. Бородин
24'
20'
Желтая карточка
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Михайло Баньяц
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
6
Олакунле Олусегун
ЛП
53
Александр Черников
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
82
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Сафонов
7
Баньяц
4
Бородин
4
Литвинов
98
Петров
53
Черников
6
Олусегун
8
Сперцян
11
Ионов
82
Волков
9
Кордоба
3-3-2-1-1
57
Селихов
23
Чернов
14
Джикия
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
97
Денисов
11
Мозес
47
Зобнин
10
Промес
7
Соболев
98
Петров
2
Рамирес
2
Рамирес
98
Петров
9
Кордоба
23
Якимов
23
Якимов
9
Кордоба
7
Баньяц
97
Ахметов
97
Ахметов
7
Баньяц
11
Ионов
2
Манелов
2
Манелов
11
Ионов
82
Волков
93
Сулейманов
93
Сулейманов
82
Волков
26
Хлусевич
32
Классен
32
Классен
26
Хлусевич
14
Джикия
5
Кофрие
5
Кофрие
14
Джикия
35
Мартинс
18
Умяров
18
Умяров
35
Мартинс
68
Литвинов
25
Пруцев
25
Пруцев
68
Литвинов
11
Мозес
77
Зиньковский
77
Зиньковский
11
Мозес
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
8
Михаил Игнатов
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Краснодар - Спартак
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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