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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 08 февраля 2016
Краснодар
08.02.2016, понедельник, 18:30
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Спартак
75'
В. Подберезкин
86'
Вандерсон
55'
С. Паршивлюк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Спартак
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
86'
ГОЛ! 1:1!
В. Подберезкин
75'
Замена
В. Быстров
️️️️
Ари
71'
Замена
Э. Куасси
️️️️
П. Мамаев
71'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ф. Смолов
71'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
С. Петров
71'
Замена
Ш. Каборе
️️️️
О. Ахмедов
71'
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Калешин
71'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ю. Газинский
71'
69'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Зотов
69'
Замена
А. Пуцко
️️️️
Ромуло
69'
Замена
Е. Макеев
️️️️
С. Паршивлюк
69'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Д. Комбаров
69'
Замена
Д. Кутин
️️️️
В. Гранат
69'
Замена
И. Кутепов
️️️️
С. Боккетти
69'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
К. Промес
69'
Замена
А. Зуев
️️️️
И. Попов
69'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
З. Луиш
69'
Замена
С. Песьяков
️️️️
А. Ребров
Замена
А. Дикань
️️️️
С. Крицюк
63'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
М. Перейра
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Паршивлюк
Пас отдал
К. Промес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
32
Артем Ребров
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
27
Ромуло
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Александр Зотов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
22
Жоаозиньо
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Спартак
47
Михаил Филиппов
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-4-2
33
Крицюк
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
18
Газинский
10
Перейра
10
Мамаев
10
Ахмедов
39
Ари
90
Смолов
4-1-2-2-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
16
Боккетти
13
Гранат
23
Комбаров
27
Ромуло
71
Попов
88
Глушаков
21
Зотов
10
Промес
29
Зе Луиш
33
Крицюк
31
Дикань
31
Дикань
33
Крицюк
17
Калешин
13
Марков
13
Марков
17
Калешин
98
Петров
6
Торбинский
6
Торбинский
98
Петров
10
Перейра
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Перейра
10
Ахмедов
77
Каборе
77
Каборе
10
Ахмедов
18
Газинский
92
Подберезкин
92
Подберезкин
18
Газинский
10
Мамаев
8
Куасси
8
Куасси
10
Мамаев
39
Ари
34
Быстров
34
Быстров
39
Ари
90
Смолов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
90
Смолов
71
Попов
17
Зуев
17
Зуев
71
Попов
32
Ребров
30
Песьяков
30
Песьяков
32
Ребров
16
Боккетти
2
Кутепов
2
Кутепов
16
Боккетти
27
Ромуло
15
Пуцко
15
Пуцко
27
Ромуло
13
Гранат
5
Кутин
5
Кутин
13
Гранат
18
Паршивлюк
34
Макеев
34
Макеев
18
Паршивлюк
21
Зотов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
21
Зотов
23
Комбаров
52
Леонтьев
52
Леонтьев
23
Комбаров
29
Зе Луиш
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
29
Зе Луиш
10
Промес
88
Давыдов
88
Давыдов
10
Промес
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
Главный тренер
Олег Кононов
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Краснодар - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
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