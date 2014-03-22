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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 22 марта 2014
Краснодар
22.03.2014, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Спартак
4'
Ари
9'
Ари
31'
Вандерсон
50'
Ари
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
Замена
Ю. Газинский
️️️️
П. Мамаев
84'
82'
Замена
Ромуло
️️️️
Д. Глушаков
Желтая карточка
Жоаозиньо
79'
79'
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Р. Широков
79'
Замена
С. Петров
️️️️
Ари
76'
63'
Замена
П. Яковлев
️️️️
П. Эберт
53'
Желтая карточка
Е. Макеев
ГОЛ! 4:0!
Ари
Пас отдал
Р. Широков
50'
46'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
С. Боккетти
ГОЛ! 3:0!
Вандерсон
Пас отдал
Жоаозиньо
31'
ГОЛ! 2:0!
Ари
Пас отдал
Р. Широков
9'
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
А. Енджейчик
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
26
Марсио Абреу
ОП
15
Роман Широков
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
39
Ари
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
23
Арас Озбилиз
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Ромуло
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
4-1-2-1-2
88
Синицын
14
Мартынович
4
Гранквист
55
Енджейчик
13
Марков
26
Абреу
15
Широков
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
39
Ари
4-5-1
32
Ребров
34
Макеев
16
Боккетти
30
Карлос
23
Комбаров
23
Озбилиз
88
Глушаков
14
Хурадо
8
Коста
20
Эберт
14
Мовсисян
39
Ари
98
Петров
98
Петров
39
Ари
10
Мамаев
18
Газинский
18
Газинский
10
Мамаев
15
Широков
25
Шипицин
25
Шипицин
15
Широков
16
Боккетти
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
16
Боккетти
88
Глушаков
27
Ромуло
27
Ромуло
88
Глушаков
20
Эберт
91
Яковлев
91
Яковлев
20
Эберт
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
31
Андрей Дикань
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
10
Лукас Барриос
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Краснодар - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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