Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 20 апреля 2011
Спартак
20.04.2011, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Краснодар
69'
М. Рохо
72'
Веллитон
84'
С. Гогниев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
Пенальти не реализован!
Н. Тубич
Вторая желтая
А. Шешуков
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
Желтая карточка
Н. Марков
Замена
Родри
️️️️
Алекс
Замена
А. Пазин
️️️️
Н. Дринчич
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Желтая карточка
А. Шешуков
ГОЛ! 1:0!
М. Рохо
Пас отдал
А. Шешуков
Желтая карточка
М. Рохо
Желтая карточка
Ари
Замена
П. Яковлев
️️️️
А. Тихонов
Желтая карточка
Е. Макеев
+3
Замена
Ари
️️️️
Ибсон
Замена
А. Ерохин
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
Кариока
Травма
Р. Воробьев
Желтая карточка
Р. Воробьев
Замена
Н. Тубич
️️️️
А. Амисулашвили
18'
Травма
А. Амисулашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Александр Шешуков
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
90
Андрей Тихонов
(К)
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
5
Кариока
ЦП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
33
Душан Анджелкович
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
84
Роман Воробьев
ПП
90
Андрей Михеев
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
39
Ари
ЦФ
Краснодар
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
32
Андрей Горбанец
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-3-2-1
12
Заболотный
30
Кудряшов
7
Шешуков
5
Рохо
34
Макеев
90
Тихонов
80
Ибсон
5
Кариока
46
МакГиди
12
Алекс
11
Веллитон
4-4-2
1
Городов
13
Марков
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
14
Мартынович
84
Воробьев
10
Комков
18
Дринчич
25
Шипицин
2
Гогниев
90
Михеев
12
Алекс
80
Родри
80
Родри
12
Алекс
90
Тихонов
91
Яковлев
91
Яковлев
90
Тихонов
80
Ибсон
39
Ари
39
Ари
80
Ибсон
25
Амисулашвили
4
Тубич
4
Тубич
25
Амисулашвили
18
Дринчич
11
Пазин
11
Пазин
18
Дринчич
84
Воробьев
21
Ерохин
21
Ерохин
84
Воробьев
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
31
Александр Беленов
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
32
Андрей Горбанец
АП
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
1
Игорь Усминский
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Спартак - Краснодар
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И.Писанко (Новосибирск)
Н.Богач (Люберцы)
Делегат:
М.Ходырев (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак
Краснодар
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
15:21
1
Орлов рассказал, что будет с «Краснодаром» дальше
11:38
5
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
09:49
5
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Черданцев описал спартаковца Максименко двумя словами после его очередного удаления
09:49
5
Бубнов покатался на майбахе
09:17
11
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
00:07
11
Шалимов усомнился в правильности удаления Максименко с «Акроном»
Вчера, 23:53
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
16:18
36-кратный победитель чемпионата Италии хочет подписать Агкацева
15:21
1
Орлов рассказал, что будет с «Краснодаром» дальше
11:38
5
Шалимов прокомментировал кризис «Краснодара»
09:26
Галицкому призвали поставить памятник при жизни
Вчера, 18:12
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+