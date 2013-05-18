Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 18 мая 2013
Краснодар
18.05.2013, суббота, 19:30
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
75'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
90'
+3
Желтая карточка
А. Дикань
90'
+2
Замена
К. Комбаров
️️️️
П. Яковлев
Желтая карточка
Жоаозиньо
89'
85'
Желтая карточка
О. Вукоевич
83'
Замена
М. Сухи
️️️️
Кариока
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Исаэль
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
П. Яковлев
Пас отдал
А. Дзюба
71'
Пенальти не реализован!
Д. Комбаров
Желтая карточка
Р. Нахушев
70'
Желтая карточка
Е. Шипицин
63'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Перейра
62'
53'
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Джано
Замена
В. Коман
️️️️
М. Абреу
45'
+2
Травма
М. Абреу
45'
+1
41'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
М. Абреу
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
88
Исаэль
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
7
Джано
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ОП
5
Кариока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
7
Дмитрий Каюмов
АП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фильцов
8
Смольников
98
Петров
14
Мартынович
55
Нахушев
13
Марков
10
Перейра
26
Абреу
22
Жоаозиньо
88
Исаэль
14
Вандерсон
4-2-3-1
31
Дикань
34
Макеев
16
Боккетти
92
Брызгалов
23
Комбаров
5
Вукоевич
5
Кариока
91
Яковлев
14
Хурадо
7
Джано
22
Дзюба
88
Исаэль
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Исаэль
10
Перейра
25
Шипицин
25
Шипицин
10
Перейра
26
Абреу
78
Коман
78
Коман
26
Абреу
5
Кариока
17
Сухи
17
Сухи
5
Кариока
91
Яковлев
9
Комбаров
9
Комбаров
91
Яковлев
7
Джано
14
Мовсисян
14
Мовсисян
7
Джано
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
Главный тренер
Славолюб Муслин
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
4
Тейку
ЦЗ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Краснодар - Спартак
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Андрей Глот (Ярославль)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:15 (прямая)
Новости команд
Все
Краснодар
Спартак
Радимов определил единственную проблему Максименко: «Такое хотели бы видеть болельщики «Спартака»
Вчера, 23:01
3
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Титов предостерег «Спартак» перед концовкой года
Вчера, 16:32
2
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
11
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
1
Агент Агкацева отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
12 ноября
Радимов определил единственную проблему Максименко: «Такое хотели бы видеть болельщики «Спартака»
Вчера, 23:01
3
Карседо объяснил, за счeт чего сборная Испании побеждает на крупных турнирах
Вчера, 20:46
Титов предостерег «Спартак» перед концовкой года
Вчера, 16:32
2
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Бубнов увидел унижение в матче Узбекистан – Россия
Вчера, 09:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+