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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Спартак
Краснодар - Спартак: обзор матча 20 ноября 2021
Краснодар
20.11.2021, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Спартак
16'
Д. Кордоба
61'
Г. Крыховяк (П)
45+4'
А. Соболев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Спартак
Замена
Е. Чернов
️️️️
Э. Сперцян
90'
84'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Айртон
Желтая карточка
Т. Вилена
74'
71'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
М. Кофрие
Желтая карточка
Э. Сперцян
66'
Замена
В. Классон
️️️️
А. Ионов
63'
Замена
У. Спайич
️️️️
С. Петров
62'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Крыховяк
61'
59'
Желтая карточка
Айртон
56'
Желтая карточка
М. Кофрие
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Соболев
45'
+2
Пенальти не реализован!
А. Соболев
Желтая карточка
А. Черников
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Р. Кабелла
16'
10'
Желтая карточка
Н. Умяров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
5
Реми Кабелла
ЛП
53
Александр Черников
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
88
Никита Кривцов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-2-2-2-1
39
Сафонов
31
Кайо
28
Сорокин
98
Петров
53
Черников
20
Крыховяк
5
Кабелла
52
Вилена
8
Сперцян
11
Ионов
9
Кордоба
3-2-1-2-2
57
Селихов
5
Кофрие
14
Джикия
2
Жиго
18
Умяров
6
Айртон
11
Мозес
8
Игнатов
10
Промес
17
Ларссон
7
Соболев
8
Сперцян
23
Чернов
23
Чернов
8
Сперцян
98
Петров
25
Спайич
25
Спайич
98
Петров
11
Ионов
7
Классон
7
Классон
11
Ионов
5
Кофрие
15
Рассказов
15
Рассказов
5
Кофрие
6
Айртон
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
6
Айртон
Остались в запасе
Краснодар
Спартак
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
88
Никита Кривцов
АП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
88
Даниил Марков
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Краснодар - Спартак
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Владимир Миневич
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин; AVAR - Александр Богданов
Резервный судья:
Ян Бобровский
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
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