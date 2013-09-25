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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 25 сентября 2013
Спартак
25.09.2013, среда, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Краснодар
5'
Х. Мануэль Хурадо
27'
Ю. Мовсисян
29'
Х. Мануэль Хурадо
16'
М. Перейра
69'
Исаэль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
90'
+4
Замена
Х. Мануэль Инсаурральде
️️️️
М. Уорис
90'
+2
77'
Замена
М. Пиццелли
️️️️
М. Абреу
Желтая карточка
М. Сухи
76'
Замена
М. Уорис
️️️️
Ю. Мовсисян
73'
69'
ГОЛ! 3:2!
Исаэль
Пас отдал
Ю. Газинский
65'
Замена
Ж. Гоу
️️️️
Вандерсон
64'
Замена
Исаэль
️️️️
М. Перейра
Замена
П. Яковлев
️️️️
Э. МакГиди
57'
ГОЛ! 3:1!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Э. МакГиди
29'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мовсисян
27'
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Э. МакГиди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
5
Кариока
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Краснодар
1
Александр Фильцов
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
23
Арас Озбилиз
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
88
Исаэль
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
22
Жерар Гоу
ЦФ
4-3-2-1
30
Песьяков
23
Комбаров
34
Макеев
17
Сухи
18
Паршивлюк
4
Чельстрем
88
Глушаков
5
Кариока
14
Хурадо
46
МакГиди
14
Мовсисян
4-5-1
1
Фильцов
55
Енджейчик
4
Гранквист
14
Мартынович
17
Калешин
10
Перейра
10
Мамаев
26
Абреу
18
Газинский
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
Уорис
2
Инсаурральде
2
Инсаурральде
Уорис
46
МакГиди
91
Яковлев
91
Яковлев
46
МакГиди
14
Мовсисян
20
Уорис
20
Уорис
14
Мовсисян
26
Абреу
9
Пиццелли
9
Пиццелли
26
Абреу
10
Перейра
88
Исаэль
88
Исаэль
10
Перейра
14
Вандерсон
22
Гоу
22
Гоу
14
Вандерсон
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
32
Артем Ребров
ВР
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
23
Арас Озбилиз
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
25
Евгений Шипицин
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Кузнецов
(Краснозаводск)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:55 (прямая)
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