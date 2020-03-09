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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 09 марта 2020
Спартак
09.03.2020, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
71'
Ари (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
Вторая желтая
Р. Зобнин
90'
+3
90'
Замена
Д. Уткин
️️️️
Ари
90'
Замена
Й. Гудни Фьолусон
️️️️
М. Фернандеш
83'
Желтая карточка
Ари
Замена
Р. Мирзов
️️️️
С. Жиго
82'
Желтая карточка
А. Соболев
77'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ари
Замена
А. Соболев
️️️️
Д. Ларссон
67'
Желтая карточка
Р. Зобнин
63'
59'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
А. Черников
Замена
Г. Тил
️️️️
А. Ещенко
58'
Желтая карточка
С. Жиго
45'
+1
Желтая карточка
А. Ещенко
41'
36'
Желтая карточка
К. Рамирес
25'
Желтая карточка
А. Черников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПАЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
39
Ари
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Гус Тил
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
10
Илья Жигулев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-3-1-1-2
98
Максименко
2
Кутепов
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
33
Крал
38
Ещенко
47
Зобнин
7
Бакаев
17
Ларссон
9
Понсе
4-1-2-3
39
Сафонов
98
Петров
31
Кайо
28
Сорокин
2
Рамирес
53
Черников
8
Ольссон
99
Фернандеш
94
Вандерсон
39
Ари
33
Берг
38
Ещенко
20
Тил
20
Тил
38
Ещенко
2
Жиго
27
Мирзов
27
Мирзов
2
Жиго
17
Ларссон
7
Соболев
7
Соболев
17
Ларссон
99
Фернандеш
5
Фьолусон
5
Фьолусон
99
Фернандеш
39
Ари
47
Уткин
47
Уткин
39
Ари
53
Черников
93
Сулейманов
93
Сулейманов
53
Черников
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
99
Аяз Гулиев
ЦП
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
88
Андрей Синицын
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Спартак - Краснодар
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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