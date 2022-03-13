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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 13 марта 2022
Спартак
13.03.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
38'
К. Промес (П)
5'
Э. Сперцян
86'
Э. Сперцян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Краснодар
90'
+6
Замена
В. Якимов
️️️️
А. Ионов
90'
+5
Травма
А. Ионов
90'
+1
Замена
О. Попов
️️️️
В. Ильин
Замена
Р. Зобнин
️️️️
Н. Умяров
90'
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Кофрие
90'
86'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Сперцян
Замена
Д. Ларссон
️️️️
З. Бакаев
74'
74'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
И. Манелов
Замена
Д. Хлусевич
️️️️
В. Мозес
64'
Желтая карточка
Ш. Николсон
44'
Желтая карточка
Н. Умяров
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Промес
38'
31'
Желтая карточка
А. Черников
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сперцян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛАЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
35
Кристофер Мартинс
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
11
Шамар Николсон
ЦФ
77
Зелимхан Бакаев
РФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
2
Ираклий Манелов
ЛП
53
Александр Черников
ОП
88
Никита Кривцов
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
3-3-1-1-2
57
Селихов
5
Кофрие
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
18
Умяров
35
Мартинс
11
Мозес
10
Промес
11
Николсон
77
Бакаев
4-1-2-2-1
39
Сафонов
98
Петров
28
Сорокин
14
Мартынович
23
Чернов
53
Черников
88
Кривцов
2
Манелов
11
Ионов
8
Сперцян
98
Ильин
11
Мозес
26
Хлусевич
26
Хлусевич
11
Мозес
18
Умяров
47
Зобнин
47
Зобнин
18
Умяров
5
Кофрие
7
Соболев
7
Соболев
5
Кофрие
77
Бакаев
17
Ларссон
17
Ларссон
77
Бакаев
11
Ионов
23
Якимов
23
Якимов
11
Ионов
2
Манелов
18
Газинский
18
Газинский
2
Манелов
98
Ильин
9
Попов
9
Попов
98
Ильин
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
1
Евгений Городов
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Евгений Турбин
Инспектор:
Геннадий Куличенков
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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