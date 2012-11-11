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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 11 ноября 2012
Спартак
11.11.2012, воскресенье, 20:15
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
56'
Ари
88'
Д. Комбаров (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
Замена
Э. Махмудов
️️️️
К. Чельстрем
90'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Комбаров
88'
Желтая карточка
Ари
78'
Желтая карточка
Х. Мануэль Хурадо
78'
77'
Замена
М. Конате
️️️️
Вандерсон
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
А. Дзюба
76'
Замена
К. Комбаров
️️️️
И. Горбатенко
76'
75'
Красная карточка
А. Мартынович
59'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
В. Коман
59'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Е. Шипицин
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
Д. Комбаров
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
(К)
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛВ
4
Ким Чельстрем
ОП
23
Игорь Горбатенко
ПВ
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
18
Никола Дринчич
(К)
ОП
26
Марсио Абреу
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
78
Владимир Коман
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
3-3-2-2
32
Ребров
2
Пареха
92
Брызгалов
17
Сухи
23
Комбаров
4
Чельстрем
34
Макеев
14
Хурадо
23
Горбатенко
22
Дзюба
39
Ари
4-2-1-2-1
88
Синицын
8
Смольников
4
Тубич
14
Мартынович
55
Нахушев
18
Дринчич
26
Абреу
25
Шипицин
78
Коман
22
Жоаозиньо
14
Вандерсон
23
Горбатенко
9
Комбаров
9
Комбаров
23
Горбатенко
4
Чельстрем
8
Махмудов
8
Махмудов
4
Чельстрем
22
Дзюба
6
Де Зеув
6
Де Зеув
22
Дзюба
78
Коман
20
Игнатьев
20
Игнатьев
78
Коман
25
Шипицин
15
Кисляк
15
Кисляк
25
Шипицин
14
Вандерсон
11
Конате
11
Конате
14
Вандерсон
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Спартак - Краснодар
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Тихон Калугин (Москва)
Игорь Демешко (Химки)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:00 (прямая)
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