«Сассуоло» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 26 октября 2025 с коэффициентом 1.86

25 октября 2025 9:22
Сассуоло - Рома
26 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Победа «Ромы»
Сделать ставку

26 октября на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-Эмилии состоится матч восьмого тура Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Рому». Обе команды находятся в верхней половине таблицы и демонстрируют разную философию игры: хозяева действуют более раскрепощeнно, тогда как гости делают ставку на контроль и дисциплину.

«Сассуоло»

После семи туров команда занимает девятое место с 10 очками. В прошлом туре «Сассуоло» добился ничьей с «Лечче» (0:0) и продлил серию без поражений до трeх матчей. Коллектив показывает организованный футбол, улучшив игру в обороне – всего шесть пропущенных голов за последние пять встреч. При этом атакующая линия стала менее продуктивной: в среднем «Сассуоло» забивает по одному мячу за игру. Главной опорой остаeтся надeжная игра на своeм поле, где команда традиционно создаeт давление на флангах и уверенно владеет мячом.

«Рома»

Римляне идут на четвeртой позиции, набрав 15 очков. В последнем туре они уступили «Интеру» (0:1), но в целом демонстрируют стабильность. В пяти последних матчах «Рома» забила пять голов и пропустила столько же. Команда уверенно чувствует себя на выезде, где одержала пять подряд побед в чемпионате. В еврокубках римляне чередуют неудачи и успехи, однако сохраняют концентрацию в Серии А. Тактический стиль остаeтся прежним – надeжная оборона и быстрые атаки с минимальным числом ошибок в переходных фазах.

Факты о командах

«Сассуоло»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 3:1 над «Удинезе» и ничья 0:0 с «Лечче»
  • Забивает в 4 из 5 последних встреч

«Рома»

  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 5 последних выездных матчах Серии А
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд
  • Играет прагматично, часто с минимальной разницей в счeте

Личные встречи
9% (2)
41% (9)
50% (11)
26
Забитых мячей
42
1.18
В среднем за матч
1.91
4:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 0
17.03.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
1 : 2
03.12.2023
Рома
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
3 : 4
12.03.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
1 : 1
09.11.2022
Рома
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
2 : 2
13.02.2022
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
12.09.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2 : 2
03.04.2021
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0 : 0
06.12.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
4 : 2
01.02.2020
Рома
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
4 : 2
15.09.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 37 тур
Сассуоло
0 : 0
18.05.2019
Рома
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3 : 1
26.12.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0 : 1
20.05.2018
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
30.12.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
3 : 1
19.03.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 3
26.10.2016
Рома
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
0 : 2
02.02.2016
Рома
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 2
20.09.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 33 тур
Сассуоло
0 : 3
29.04.2015
Рома
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
2 : 2
06.12.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
0 : 2
30.03.2014
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
1 : 1
10.11.2013
Сассуоло
Показать все

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Рома»

Обе команды демонстрируют сдержанную игру и делают ставку на контроль центра поля. «Сассуоло» будет стараться действовать первым номером дома, но «Рома» лучше чувствует себя на контратаках, где может использовать ошибки соперника. Ожидается тактический матч с небольшим количеством моментов, где решающим может стать один гол. Гости обладают более сбалансированным составом и надeжной схемой игры в защите, что даeт им небольшое преимущество. Однако вероятность результативного обмена мячами также остаeтся высокой, учитывая форму атак обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.86
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.86
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Рома Сассуоло
