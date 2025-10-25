26 октября на стадионе «Читта-дель-Триколоре» в Реджо-Эмилии состоится матч восьмого тура Серии А, в котором «Сассуоло» примет «Рому». Обе команды находятся в верхней половине таблицы и демонстрируют разную философию игры: хозяева действуют более раскрепощeнно, тогда как гости делают ставку на контроль и дисциплину.

«Сассуоло»

После семи туров команда занимает девятое место с 10 очками. В прошлом туре «Сассуоло» добился ничьей с «Лечче» (0:0) и продлил серию без поражений до трeх матчей. Коллектив показывает организованный футбол, улучшив игру в обороне – всего шесть пропущенных голов за последние пять встреч. При этом атакующая линия стала менее продуктивной: в среднем «Сассуоло» забивает по одному мячу за игру. Главной опорой остаeтся надeжная игра на своeм поле, где команда традиционно создаeт давление на флангах и уверенно владеет мячом.

«Рома»

Римляне идут на четвeртой позиции, набрав 15 очков. В последнем туре они уступили «Интеру» (0:1), но в целом демонстрируют стабильность. В пяти последних матчах «Рома» забила пять голов и пропустила столько же. Команда уверенно чувствует себя на выезде, где одержала пять подряд побед в чемпионате. В еврокубках римляне чередуют неудачи и успехи, однако сохраняют концентрацию в Серии А. Тактический стиль остаeтся прежним – надeжная оборона и быстрые атаки с минимальным числом ошибок в переходных фазах.

Факты о командах

«Сассуоло»

Не проигрывает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа 3:1 над «Удинезе» и ничья 0:0 с «Лечче»

Забивает в 4 из 5 последних встреч

«Рома»

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 5 последних выездных матчах Серии А

Пропускает в 4 последних матчах подряд

Играет прагматично, часто с минимальной разницей в счeте

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Рома»

Обе команды демонстрируют сдержанную игру и делают ставку на контроль центра поля. «Сассуоло» будет стараться действовать первым номером дома, но «Рома» лучше чувствует себя на контратаках, где может использовать ошибки соперника. Ожидается тактический матч с небольшим количеством моментов, где решающим может стать один гол. Гости обладают более сбалансированным составом и надeжной схемой игры в защите, что даeт им небольшое преимущество. Однако вероятность результативного обмена мячами также остаeтся высокой, учитывая форму атак обеих сторон.

Рекомендованные ставки