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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 01 февраля 2020
Сассуоло
01.02.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
4 : 2
Завершен
Рома
7'
Ф. Капуто
16'
Ф. Капуто
26'
Ф. Джуричич
74'
Ж. Бога
55'
Э. Джеко
73'
Ж. Верету (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
84'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 4:2!
Ж. Бога
Пас отдал
Г. Кирьякопулос
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ж. Верету
69'
Вторая желтая
Л. Пеллегрини
65'
Желтая карточка
Л. Спинаццола
62'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
55'
ГОЛ! 3:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
44'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
34'
29'
Желтая карточка
Д. Сантон
ГОЛ! 3:0!
Ф. Джуричич
Пас отдал
Д. Берарди
26'
24'
Желтая карточка
Б. Кристанте
ГОЛ! 2:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Д. Тольян
16'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
Ф. Джуричич
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Консильи
77
Кирьякопулос
19
Романья
67
Феррари
22
Тольян
5
Локателли
14
Мба Обьянг
13
Бога
31
Джуричич
10
Берарди
9
Капуто
4-2-3-1
13
Лопес
18
Сантон
23
Манчини
6
Смоллинг
37
Спинаццола
17
Верету
4
Кристанте
7
Ундер
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
6
Марлон
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
33
Бруно Перес
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сассуоло - Рома
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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