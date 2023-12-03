Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 03 декабря 2023
Сассуоло
03.12.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Рома
25'
М. Энрике
76'
П. Дибала (П)
82'
Р. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Рома
Желтая карточка
М. Эрлич
90'
+3
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
М. Винья
90'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Берарди
89'
87'
Замена
З. Челик
️️️️
П. Дибала
Желтая карточка
М. Энрике
83'
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кристенсен
Пас отдал
П. Дибала
Замена
Г. Дефрель
️️️️
А. Пинамонти
81'
Замена
Н. Байрами
️️️️
К. Торстведт
81'
78'
Желтая карточка
Р. Кристенсен
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Дибала
Желтая карточка
Д. Берарди
69'
67'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Л. Спинаццола
67'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Манчини
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Лорьенте
65'
Красная карточка
Д. Болока
63'
Желтая карточка
К. Торстведт
56'
46'
Замена
С. Азмун
️️️️
Э. Бове
46'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Р. Карсдорп
ГОЛ! 1:0!
М. Энрике
Пас отдал
Д. Берарди
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
(К)
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Даниэль Болока
ЦП
7
Матеус Энрике
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Недим Байрами
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
6
Винья
6
Эрлич
4
Руан
22
Тольян
11
Болока
7
Энрике
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Берарди
9
Пинамонти
3-3-2-2
1
Патрисиу
3
Льоренте
26
Н'Дика
23
Манчини
2
Карсдорп
5
Паредес
37
Спинаццола
8
Бове
4
Кристанте
9
Лукаку
21
Дибала
6
Винья
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Винья
45
Лорьенте
10
Рачич
10
Рачич
45
Лорьенте
42
Торстведт
10
Байрами
10
Байрами
42
Торстведт
10
Берарди
70
Кастильехо
70
Кастильехо
10
Берарди
9
Пинамонти
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Пинамонти
2
Карсдорп
5
Кристенсен
5
Кристенсен
2
Карсдорп
21
Дибала
2
Челик
2
Челик
21
Дибала
23
Манчини
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
23
Манчини
37
Спинаццола
8
Эль-Шаарави
8
Эль-Шаарави
37
Спинаццола
8
Бове
20
Азмун
20
Азмун
8
Бове
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
7
Кристиан Вольпато
АП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Сассуоло - Рома
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Марченаро
(Генуя)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Рома
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+