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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 26 декабря 2018
Рома
26.12.2018, среда, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
8'
Д. Перотти (П)
23'
П. Шик
59'
Н. Дзаньоло
90'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
90'
ГОЛ! 3:1!
Х. Бабакар
Пас отдал
М. Локателли
Замена
Э. Джеко
️️️️
П. Шик
76'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Д. Перотти
68'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Н. Дзаньоло
64'
63'
Замена
М. Локателли
️️️️
Э. Бриньола
ГОЛ! 3:0!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Д. Ундер
59'
58'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Ф. Джуричич
46'
Замена
П. Лирола
️️️️
М. Лемос
Желтая карточка
А. Флоренци
27'
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
Б. Кристанте
23'
8'
Желтая карточка
Д. Феррари
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Перотти
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
17
Энрико Бриньола
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Хавьер Пасторе
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
11
Коларов
17
Фасио
44
Манолас
24
Флоренци
4
Кристанте
15
Н'Зонзи
10
Дзаньоло
7
Ундер
8
Перотти
14
Шик
4-2-2-2
47
Консильи
15
Делл'Орко
6
Марлон
67
Феррари
3
Лемос
10
Бурабиа
4
Маньянелли
94
Берарди
31
Джуричич
15
Бабакар
17
Бриньола
8
Перотти
19
Клюйверт
19
Клюйверт
8
Перотти
10
Дзаньоло
15
Пасторе
15
Пасторе
10
Дзаньоло
14
Шик
10
Джеко
10
Джеко
14
Шик
3
Лемос
14
Лирола
14
Лирола
3
Лемос
31
Джуричич
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
31
Джуричич
17
Бриньола
5
Локателли
5
Локателли
17
Бриньола
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Рома - Сассуоло
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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