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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 03 апреля 2021
Сассуоло
03.04.2021, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 2
Завершен
Рома
57'
Х. Траоре
85'
Д. Распадори
26'
Л. Пеллегрини (П)
69'
Б. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
Желтая карточка
Л. Гараслин
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
Рожерио
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Распадори
Пас отдал
Б. Оддеи
85'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
В. Кирикеш
84'
Замена
Б. Оддеи
️️️️
Ф. Джуричич
84'
83'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Б. Майорал
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Д. Тольян
76'
74'
Замена
Ж. Верету
️️️️
С. Эль-Шаарави
69'
ГОЛ! 1:2!
Б. Перес
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 1:1!
Х. Траоре
Пас отдал
Ф. Джуричич
57'
44'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Пеллегрини
15'
Желтая карточка
А. Диавара
Желтая карточка
Ф. Джуричич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
25
Хамед Траоре
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
98
Брайан Оддеи
ПВ
26
Isaac Karamoko
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Педро
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-3-1
47
Консильи
13
Рожерио
21
Кирикеш
6
Марлон
22
Тольян
14
Мба Обьянг
20
Лопес
13
Бога
25
Траоре
31
Джуричич
18
Распадори
4-1-1-3-1
13
Лопес
2
Карсдорп
33
Перес
23
Манчини
37
Спинаццола
24
Диавара
4
Кристанте
23
Перес
7
Пеллегрини
8
Эль-Шаарави
9
Майорал
21
Кирикеш
13
Пелузо
13
Пелузо
21
Кирикеш
22
Тольян
17
Гараслин
17
Гараслин
22
Тольян
31
Джуричич
98
Оддеи
98
Оддеи
31
Джуричич
8
Эль-Шаарави
17
Верету
17
Верету
8
Эль-Шаарави
9
Майорал
10
Джеко
10
Джеко
9
Майорал
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
26
Isaac Karamoko
ЦФ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
26
Isaac Karamoko
ЦФ
35
Стефано Пиччинини
ЦЗ
25
Джанлука Пеголо
ВР
80
Стефано Турати
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сассуоло - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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