25 октября на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 8-го тура Бундеслиги, где «Боруссия» примет «Кельн». Обе команды стабильно забивают, однако хозяева имеют ощутимое преимущество в классе и форме.

«Боруссия Д»

Дортмундцы после семи туров идут на четвeртом месте с 14 очками и показывают один из лучших атакующих показателей лиги. В прошлом туре они уступили «Баварии» (1:2), но уже в Лиге чемпионов реабилитировались – уверенно обыграли «Копенгаген» 4:2. Команда забивает в 15 матчах подряд в чемпионате, а в последних пяти встречах оформила 12 голов. Лидер атак Серу Гирасси демонстрирует впечатляющую результативность – 10 мячей за 15 игр. При этом «Боруссия» периодически допускает ошибки в защите, пропуская почти в каждой игре.

«Кельн»

Клуб из Кельна приятно удивляет началом сезона: 6-е место и 11 очков после семи туров. Команда сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1), а до этого победила «Хоффенхайм» 1:0. При этом «Кельн» неизменно забивает уже в семи матчах подряд. В последних пяти играх на счету команды 7 забитых и 9 пропущенных голов. В атаке выделяется Саид Эль Мала, забивший трижды, но оборона остаeтся уязвимой, особенно на выезде. Тем не менее, клуб уверенно чувствует себя в гостях, где не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 18 матчах подряд

«Кельн»

Забивает в 17 матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 из 11 гостевых встреч

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Кельн»

Матч обещает быть результативным: обе команды любят играть в открытый футбол. «Боруссия» располагает мощным атакующим арсеналом и должна доминировать на своeм поле, где редко теряет очки. «Кельн» может создать моменты у ворот дортмундцев, но проблемная оборона гостей может не выдержать давления.

Скорее всего, хозяева возьмут три очка благодаря превосходству в индивидуальном мастерстве и скоростным атакам. Однако с учeтом атакующей активности «Кельна», гол от гостей выглядит весьма вероятным. Оптимальными вариантами станут ставка на победу «Боруссии» и тотал больше.

Рекомендованные ставки