«Боруссия Д» – «Кельн»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.45

24 октября 2025 11:20
Боруссия Д - Кельн
25 окт. 2025, суббота 19:30 | Германия. Бундеслига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку

25 октября на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 8-го тура Бундеслиги, где «Боруссия» примет «Кельн». Обе команды стабильно забивают, однако хозяева имеют ощутимое преимущество в классе и форме.

«Боруссия Д»

Дортмундцы после семи туров идут на четвeртом месте с 14 очками и показывают один из лучших атакующих показателей лиги. В прошлом туре они уступили «Баварии» (1:2), но уже в Лиге чемпионов реабилитировались – уверенно обыграли «Копенгаген» 4:2. Команда забивает в 15 матчах подряд в чемпионате, а в последних пяти встречах оформила 12 голов. Лидер атак Серу Гирасси демонстрирует впечатляющую результативность – 10 мячей за 15 игр. При этом «Боруссия» периодически допускает ошибки в защите, пропуская почти в каждой игре.

«Кельн»

Клуб из Кельна приятно удивляет началом сезона: 6-е место и 11 очков после семи туров. Команда сыграла вничью с «Аугсбургом» (1:1), а до этого победила «Хоффенхайм» 1:0. При этом «Кельн» неизменно забивает уже в семи матчах подряд. В последних пяти играх на счету команды 7 забитых и 9 пропущенных голов. В атаке выделяется Саид Эль Мала, забивший трижды, но оборона остаeтся уязвимой, особенно на выезде. Тем не менее, клуб уверенно чувствует себя в гостях, где не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Факты о командах

«Боруссия Д»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 18 матчах подряд

«Кельн»

  • Забивает в 17 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 9 из 11 гостевых встреч

Личные встречи
62% (16)
23% (6)
15% (4)
62
Забитых мячей
25
2.38
В среднем за матч
0.96
6:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
1 : 0
19.08.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
6 : 1
18.03.2023
Кельн
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3 : 2
01.10.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 1
20.03.2022
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
2 : 0
30.10.2021
Кельн
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кельн
2 : 2
20.03.2021
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
1 : 2
28.11.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
24.01.2020
Кельн
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
1 : 3
23.08.2019
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
2 : 3
02.02.2018
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия Д
5 : 0
17.09.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
0 : 0
29.04.2017
Кельн
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 1
10.12.2016
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия Д
2 : 2
14.05.2016
Кельн
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
2 : 1
19.12.2015
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
0 : 0
14.03.2015
Кельн
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
2 : 1
18.10.2014
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 6
25.03.2012
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
5 : 0
22.10.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
04.03.2011
Кельн
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1 : 2
15.10.2010
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
2 : 3
17.01.2010
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
1 : 0
08.08.2009
Кельн
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия Д
3 : 1
11.04.2009
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
0 : 1
29.10.2008
Боруссия Д
Показать все

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Кельн»

Матч обещает быть результативным: обе команды любят играть в открытый футбол. «Боруссия» располагает мощным атакующим арсеналом и должна доминировать на своeм поле, где редко теряет очки. «Кельн» может создать моменты у ворот дортмундцев, но проблемная оборона гостей может не выдержать давления.

Скорее всего, хозяева возьмут три очка благодаря превосходству в индивидуальном мастерстве и скоростным атакам. Однако с учeтом атакующей активности «Кельна», гол от гостей выглядит весьма вероятным. Оптимальными вариантами станут ставка на победу «Боруссии» и тотал больше.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Боруссии Д» – коэффициент 1.45
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80

1.45
Победа «Боруссии Д»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Кельн Боруссия Д
18+
