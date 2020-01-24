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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 24 января 2020
Боруссия Д
24.01.2020, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 1
Завершен
Кельн
1'
Р. Геррейру
29'
М. Ройс
48'
Д. Санчо
77'
Э. Холанд
87'
Э. Холанд
65'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
Замена
Д. Рейна
️️️️
Д. Санчо
89'
ГОЛ! 5:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Дауд
87'
80'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
М. Ут
Замена
М. Дауд
️️️️
М. Ройс
80'
ГОЛ! 4:1!
Э. Холанд
77'
74'
Замена
А. Модест
️️️️
К. Эхизибуе
65'
ГОЛ! 3:1!
М. Ут
Пас отдал
К. Эхизибуе
Замена
Э. Холанд
️️️️
Т. Азар
65'
ГОЛ! 3:0!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Ройс
48'
46'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Я. Тильманн
Желтая карточка
А. Витсель
38'
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Хуммельс
29'
13'
Желтая карточка
С. Борнау
ГОЛ! 1:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Санчо
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
31
Марсель Риссе
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
25
Аканджи
22
Геррейру
2
Хакими
28
Витсель
9
Азар
8
Брандт
19
Санчо
18
Ройс
3-3-2-2
1
Хорн
3
Каттербах
5
Чикош
33
Борнау
3
Эхизибуе
6
Скири
14
Хектор
29
Тильманн
4
Якобс
9
Кордоба
13
Ут
19
Санчо
10
Рейна
10
Рейна
19
Санчо
18
Ройс
81
Дауд
81
Дауд
18
Ройс
9
Азар
9
Холанд
9
Холанд
9
Азар
29
Тильманн
11
Кайнц
11
Кайнц
29
Тильманн
13
Ут
37
Реджбечай
37
Реджбечай
13
Ут
3
Эхизибуе
27
Модест
27
Модест
3
Эхизибуе
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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