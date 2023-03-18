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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 18 марта 2023
Боруссия Д
18.03.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
6 : 1
Завершен
Кельн
15'
Р. Геррейру
17'
С. Аллер
32'
М. Ройс
36'
Д. Мален
69'
С. Аллер
70'
М. Ройс
42'
Д. Зелке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Кельн
83'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Д. Любичич
Замена
Т. Роте
️️️️
Ю. Рюэрсон
79'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
М. Дауд
79'
Замена
Т. Менье
️️️️
Н. Зюле
72'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
72'
Замена
А. Модест
️️️️
С. Аллер
71'
ГОЛ! 6:1!
М. Ройс
Пас отдал
Д. Мален
70'
ГОЛ! 5:1!
С. Аллер
69'
69'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
Желтая карточка
М. Дауд
66'
58'
Замена
Л. Майна
️️️️
С. Адамян
58'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
58'
Замена
Э. Мартель
️️️️
Ю. Хабот
42'
ГОЛ! 4:1!
Д. Зелке
ГОЛ! 4:0!
Д. Мален
Пас отдал
Н. Зюле
36'
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
Р. Геррейру
32'
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
Р. Геррейру
17'
ГОЛ! 1:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Д. Мален
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
10
Матиас Олесен
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
10
Джованни Рейна
АП
27
Антони Модест
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Майер
27
Вольф
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Геррейру
26
Рюэрсон
5
Беллингем
81
Дауд
18
Ройс
22
Аллер
14
Мален
4-2-1-1-2
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
24
Хабот
14
Хектор
21
Любичич
6
Скири
10
Олесен
11
Кайнц
22
Адамян
9
Зелке
26
Рюэрсон
15
Роте
15
Роте
26
Рюэрсон
81
Дауд
15
Хуммельс
15
Хуммельс
81
Дауд
25
Зюле
12
Менье
12
Менье
25
Зюле
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
22
Аллер
27
Модест
27
Модест
22
Аллер
21
Любичич
19
Шиндлер
19
Шиндлер
21
Любичич
24
Хабот
5
Мартель
5
Мартель
24
Хабот
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
22
Адамян
37
Майна
37
Майна
22
Адамян
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
1
Марсель Лотка
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
42
Дэмион Даунс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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