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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 30 октября 2021
Боруссия Д
30.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
40'
Т. Азар
64'
Ш. Тиггес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
Желтая карточка
Д. Беллингем
88'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Ю. Брандт
87'
82'
Желтая карточка
С. Озкан
81'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
80'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Д. Любичич
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
М. Вольф
69'
65'
Замена
С. Андерссон
️️️️
Я. Тильманн
65'
Замена
Р. Чикош
️️️️
Т. Хюберс
ГОЛ! 2:0!
Ш. Тиггес
Пас отдал
Ю. Брандт
64'
59'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
О. Дуда
Замена
Д. Мален
️️️️
Т. Азар
58'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
М. Понграчич
58'
56'
Желтая карточка
Т. Хюберс
Желтая карточка
Т. Менье
52'
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Д. Беллингем
40'
11'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Марко Розе
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Луис Шауб
ЦП
7
Томаш Острак
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
3-2-2-3
1
Кобель
15
Хуммельс
5
Понграчич
28
Аканджи
12
Менье
27
Вольф
5
Беллингем
28
Витсель
9
Азар
18
Ройс
8
Брандт
3-1-1-2-3
1
Хорн
22
Шмитц
15
Килиан
14
Хектор
21
Любичич
6
Озкан
29
Тильманн
8
Дуда
4
Хюберс
13
Ут
27
Модест
27
Вольф
25
Пасслак
25
Пасслак
27
Вольф
8
Брандт
7
Кнауфф
7
Кнауфф
8
Брандт
9
Азар
14
Мален
14
Мален
9
Азар
5
Понграчич
27
Тиггес
27
Тиггес
5
Понграчич
4
Хюберс
5
Чикош
5
Чикош
4
Хюберс
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
21
Любичич
21
Шауб
21
Шауб
21
Любичич
8
Дуда
11
Кайнц
11
Кайнц
8
Дуда
29
Тильманн
20
Андерссон
20
Андерссон
29
Тильманн
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
1
Марвин Хитц
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
19
Рейньер
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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