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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 19 декабря 2015
Кельн
19.12.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
82'
С. Цоллер
90'
А. Модест
18'
С. Папастатопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
Желтая карточка
А. Модест
90'
+1
Замена
М. Маврай
️️️️
С. Цоллер
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Модест
Пас отдал
Ф. Соренсен
90'
Желтая карточка
С. Цоллер
83'
ГОЛ! 1:1!
С. Цоллер
82'
75'
Замена
А. Рамос
️️️️
Й. Хофманн
Желтая карточка
М. Леманн
72'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Д. Швенто
70'
Замена
А. Модест
️️️️
П. Ольковски
70'
67'
Желтая карточка
П. Обамеянг
45'
Замена
М. Шмельцер
️️️️
М. Хуммельс
45'
Замена
С. Бендер
️️️️
П. Чжу-Ху
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Папастатопулос
Пас отдал
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-2-4-1
1
Хорн
4
Соренсен
5
Марох
16
Ольковски
14
Хектор
3
Хайнц
31
Риссе
81
Швенто
31
Герхардт
33
Леманн
6
Цоллер
4-1-2-2-1
1
Бюрки
19
Папастатопулос
28
Гинтер
15
Хуммельс
33
Пак Чжу-Ху
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
7
Хофманн
10
Кагава
7
Обамеянг
81
Швенто
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
81
Швенто
6
Цоллер
3
Маврай
3
Маврай
6
Цоллер
16
Ольковски
27
Модест
27
Модест
16
Ольковски
15
Хуммельс
29
Шмельцер
29
Шмельцер
15
Хуммельс
33
Пак Чжу-Ху
5
Бендер
5
Бендер
33
Пак Чжу-Ху
7
Хофманн
20
Рамос
20
Рамос
7
Хофманн
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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