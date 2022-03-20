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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 20 марта 2022
Кельн
20.03.2022, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
36'
С. Андерссон
8'
М. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Боруссия Д
87'
Замена
Рейньер
️️️️
Э. Холанд
87'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Вольф
Замена
Т. Острак
️️️️
М. Ут
84'
81'
Замена
Д. Мален
️️️️
Т. Азар
Желтая карточка
О. Дуда
76'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Л. Шауб
68'
Желтая карточка
С. Озкан
67'
66'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Р. Геррейру
47'
Желтая карточка
Э. Джан
46'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Ф. Пасслак
43'
Желтая карточка
А. Витсель
ГОЛ! 1:1!
С. Андерссон
Пас отдал
А. Модест
36'
30'
Желтая карточка
М. Вольф
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
10'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Вольф
Пас отдал
Д. Беллингем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-2-1-3
1
Швабе
38
Хорн
15
Килиан
4
Хюберс
22
Шмитц
21
Шауб
6
Озкан
8
Дуда
27
Модест
13
Ут
20
Андерссон
4-1-2-2-1
1
Кобель
27
Вольф
25
Пасслак
28
Аканджи
14
Шульц
23
Джан
28
Витсель
5
Беллингем
10
Рейна
9
Азар
9
Холанд
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
13
Ут
7
Острак
7
Острак
13
Ут
21
Шауб
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Шауб
22
Геррейру
22
Геррейру
25
Пасслак
15
Хуммельс
15
Хуммельс
25
Пасслак
27
Вольф
5
Понграчич
5
Понграчич
27
Вольф
Геррейру
8
Брандт
8
Брандт
Геррейру
9
Холанд
19
Рейньер
19
Рейньер
9
Холанд
9
Азар
14
Мален
14
Мален
9
Азар
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
44
Matthias Köbbing
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
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