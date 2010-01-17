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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 17 января 2010
Кельн
17.01.2010, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
82'
К. МакКенна
88'
Ю. Мохамад
28'
М. Хуммельс
45'
М. Хуммельс
90'
К. Гросскройц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
Замена
Ф. Сантана
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 2:3!
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:2!
Ю. Мохамад
Желтая карточка
М. Шмельцер
Замена
М. Гетце
️️️️
Н. Вальдес
ГОЛ! 1:2!
К. МакКенна
Желтая карточка
Ф. Мондрагон
Замена
Ф. Эре
️️️️
Пети
Желтая карточка
Манише
Желтая карточка
К. Гросскройц
Замена
С. Фрайс
️️️️
Л. Подольски
Желтая карточка
П. Воме
Желтая карточка
Л. Подольски
ГОЛ! 0:2!
М. Хуммельс
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Замена
М. Циглер
️️️️
Р. Вайденфеллер
12'
Желтая карточка
Н. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
8
Манише
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
28
Фабрис Эре
ЛП
24
Танер Ялчин
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
22
Юлиан Кох
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
27
Марио Гетце
АП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-4-1-1
1
Мондрагон
0
Воме
23
МакКенна
0
Мохамад
2
Бречко
8
Пети
17
Пеццони
8
Манише
34
Чихи
10
Подольски
18
Новакович
3-2-3-2
1
Вайденфеллер
15
Хуммельс
3
Суботич
5
Бендер
22
Овомойела
29
Шмельцер
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Барриос
16
Вальдес
8
Пети
28
Эре
28
Эре
8
Пети
10
Подольски
9
Фрайс
9
Фрайс
10
Подольски
1
Вайденфеллер
22
Циглер
22
Циглер
1
Вайденфеллер
16
Блащиковски
28
Сантана
28
Сантана
16
Блащиковски
16
Вальдес
27
Гетце
27
Гетце
16
Вальдес
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
22
Юлиан Кох
ЦЗ
0
Деде
ЛЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
24
Танер Ялчин
ЦП
18
Томас Кесслер
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Кристофер Шорх
ПЗ
8
Адам Матушик
ЦП
Остались в запасе
22
Юлиан Кох
ЦЗ
0
Деде
ЛЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Рейн Энерги
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