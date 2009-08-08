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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 08 августа 2009
Боруссия Д
08.08.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
Замена
️️️️
А. Чихи
Замена
️️️️
Т. Хайнал
Замена
️️️️
Н. Вальдес
Замена
️️️️
Я. Блащиковски
Желтая карточка
М. Бречко
Замена
️️️️
Пети
Замена
️️️️
В. Сану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
7
Тинга
ОП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Лукас Барриос
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
1
Фарид Мондрагон
ВР
0
Пьер Воме
ЛЗ
0
Юссеф Мохамад
ЦЗ
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
8
Манише
ЦП
8
Пети
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
9
Себастьян Фрайс
ПП
32
Вилфрид Сану
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
28
Сантана
22
Овомойела
7
Тинга
15
Хайнал
8
Шахин
16
Блащиковски
16
Вальдес
10
Барриос
4-5-1
1
Мондрагон
2
Бречко
0
Мохамад
23
МакКенна
0
Воме
9
Фрайс
8
Манише
8
Пети
17
Пеццони
34
Чихи
32
Сану
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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