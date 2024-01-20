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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 20 января 2024
Кельн
20.01.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
12'
Д. Мален
58'
Н. Фуллкруг (П)
61'
Д. Мален
90+2'
Ю. Мукоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Боруссия Д
90'
+2
ГОЛ! 0:4!
Ю. Мукоко
Пас отдал
Д. Гиттенс
Замена
С. Адамян
️️️️
Я. Тильманн
87'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
Р. Карстенсен
87'
Желтая карточка
Я. Тильманн
85'
82'
Желтая карточка
Я. Матсен
Желтая карточка
Ю. Хабот
77'
74'
Замена
Д. Рейна
️️️️
С. Озкан
74'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Н. Фуллкруг
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
Ф. Кайнц
74'
66'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Санчо
66'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Д. Диль
️️️️
Л. Майна
62'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
Д. Любичич
62'
61'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мален
Пас отдал
Я. Матсен
58'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Фуллкруг
46'
Замена
Х. Бланк
️️️️
Н. Зюле
27'
Желтая карточка
С. Озкан
27'
Желтая карточка
Т. Менье
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Пас отдал
Ю. Брандт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
(К)
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Тимо Шульц
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К)
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
26
Джастин Диль
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Оле Польман
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-1-3
1
Швабе
35
Финкграфе
4
Хюберс
24
Хабот
29
Карстенсен
5
Мартель
21
Любичич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
37
Майна
29
Тильманн
4-2-2-2
1
Кобель
12
Менье
25
Зюле
4
Шлоттербек
22
Матсен
6
Озкан
20
Забитцер
19
Санчо
8
Брандт
14
Мален
10
Фуллкруг
29
Карстенсен
22
Шмитц
22
Шмитц
29
Карстенсен
11
Кайнц
33
Кристенсен
33
Кристенсен
11
Кайнц
21
Любичич
17
Алиду
17
Алиду
21
Любичич
29
Тильманн
22
Адамян
22
Адамян
29
Тильманн
37
Майна
26
Диль
26
Диль
37
Майна
25
Зюле
34
Бланк
34
Бланк
25
Зюле
6
Озкан
10
Рейна
10
Рейна
6
Озкан
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
19
Санчо
11
Гиттенс
11
Гиттенс
19
Санчо
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Оле Польман
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Оле Польман
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
2
3
Всего ударов по воротам
19
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
13
4
Нарушения
16
7
Офсайды
1
2
Количество передач
380
634
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.3
3.16
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Рейн Энерги
Посещаемость:
50000 из 50374 зрителей (99%)
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