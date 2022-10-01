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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 01 октября 2022
Кельн
01.10.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Боруссия Д
53'
Ф. Кайнц
56'
Ш. Тиггес
71'
Д. Любичич
31'
Ю. Брандт
78'
Б. Шмитц (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Боруссия Д
Желтая карточка
Д. Хусейнбашич
90'
Замена
Э. Мартель
️️️️
Б. Шмитц
83'
Желтая карточка
К. Шиндлер
80'
78'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Б. Шмитц
77'
Замена
Э. Джан
️️️️
Д. Мален
77'
Замена
Т. Роте
️️️️
Р. Геррейру
ГОЛ! 3:1!
Д. Любичич
Пас отдал
Д. Хусейнбашич
71'
71'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Озкан
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Л. Майна
71'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
70'
Замена
Ф. Диц
️️️️
Ш. Тиггес
61'
61'
Замена
Т. Азар
️️️️
К. Адейеми
Замена
С. Адамян
️️️️
О. Дуда
61'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Тиггес
Пас отдал
Ф. Кайнц
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайнц
Пас отдал
Й. Хектор
53'
36'
Желтая карточка
Н. Зюле
31'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Беллингем
29'
Желтая карточка
Р. Геррейру
Желтая карточка
О. Дуда
25'
23'
Желтая карточка
К. Адейеми
Желтая карточка
Т. Хюберс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
22
Саркис Адамян
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
13
Флориан Диц
ЦФ
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
23
Эмре Джан
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-2-3-1
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
15
Килиан
22
Шмитц
6
Скири
21
Любичич
11
Кайнц
8
Дуда
37
Майна
27
Тиггес
4-2-2-2
33
Майер
12
Менье
4
Шлоттербек
25
Зюле
22
Геррейру
5
Беллингем
6
Озкан
8
Брандт
14
Адейеми
27
Модест
14
Мален
22
Шмитц
5
Мартель
5
Мартель
22
Шмитц
37
Майна
19
Шиндлер
19
Шиндлер
37
Майна
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
8
Дуда
22
Адамян
22
Адамян
8
Дуда
27
Тиггес
13
Диц
13
Диц
27
Тиггес
22
Геррейру
15
Роте
15
Роте
22
Геррейру
14
Мален
23
Джан
23
Джан
14
Мален
14
Адейеми
9
Азар
9
Азар
14
Адейеми
6
Озкан
14
Мукоко
14
Мукоко
6
Озкан
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Марсель Лотка
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
13
Марк Ут
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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