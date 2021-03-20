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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 20 марта 2021
Кельн
20.03.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
35'
О. Дуда (П)
65'
И. Якобс
3'
Э. Холанд
90'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Дуда
90'
+3
Желтая карточка
И. Якобс
90'
+2
90'
ГОЛ! 2:2!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Кнауфф
88'
Замена
М. Аканджи
️️️️
М. Дауд
Замена
Я. Тильманн
️️️️
М. Вольф
87'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
82'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Й. Хектор
82'
80'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Т. Менье
66'
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Рейна
ГОЛ! 2:1!
И. Якобс
65'
46'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Дуда
35'
34'
Желтая карточка
Д. Беллингем
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Джованни Рейна
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
10
Марвин Обуз
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Тобиас Рашль
АП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-3
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
5
Чикош
3
Каттербах
6
Скири
3
Эхизибуе
4
Якобс
24
Дрекслер
8
Дуда
3-1-2-3-1
1
Хитц
12
Менье
15
Хуммельс
14
Шульц
23
Джан
5
Беллингем
81
Дауд
8
Брандт
10
Рейна
9
Азар
9
Холанд
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
14
Хектор
37
Реджбечай
37
Реджбечай
14
Хектор
8
Дуда
6
Озкан
6
Озкан
8
Дуда
27
Вольф
29
Тильманн
29
Тильманн
27
Вольф
81
Дауд
28
Аканджи
28
Аканджи
81
Дауд
10
Рейна
19
Рейньер
19
Рейньер
10
Рейна
12
Менье
7
Кнауфф
7
Кнауфф
12
Менье
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
10
Марвин Обуз
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Тобиас Рашль
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
10
Марвин Обуз
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
7
Макс Майер
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Тобиас Рашль
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
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