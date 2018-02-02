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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 02 февраля 2018
Кельн
02.02.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
60'
С. Цоллер
70'
Х. Мере
35'
М. Батшуайи
62'
М. Батшуайи
84'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
Желтая карточка
Й. Хектор
90'
+5
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Батшуайи
ГОЛ! 2:2!
Х. Мере
Пас отдал
Й. Хектор
70'
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Пулишич
ГОЛ! 1:1!
С. Цоллер
60'
Желтая карточка
М. Йойич
41'
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Д. Тольян
34'
Желтая карточка
М. Дауд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-3-2
1
Хорн
14
Хектор
22
Мере
3
Хайнц
4
Соренсен
6
Хегер
18
Йойич
17
Клеменс
5
Озкан
9
Гирасси
9
Теродде
4-1-2-2-1
1
Бюрки
22
Тольян
19
Папастатопулос
26
Пищек
21
Топрак
5
Вайгль
20
Шюррле
81
Дауд
11
Пулишич
10
Кагава
44
Батшуайи
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
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