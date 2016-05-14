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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 14 мая 2016
Боруссия Д
14.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Кельн
11'
Г. Кастро
75'
М. Ройс
27'
А. Модест
43'
М. Йойич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
86'
Замена
Ю. Осако
️️️️
П. Ольковски
Замена
Э. Дурм
️️️️
Ю. Вайгль
84'
82'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 2:2!
М. Ройс
75'
67'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
М. Йойич
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кагава
58'
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Бендер
46'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
45'
43'
ГОЛ! 1:2!
М. Йойич
Пас отдал
Л. Биттенкурт
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
М. Риссе
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Пас отдал
М. Шмельцер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
5
Бендер
15
Хуммельс
5
Вайгль
8
Кастро
18
Ройс
10
Кагава
20
Рамос
7
Обамеянг
3-2-3-1-1
18
Кесслер
5
Марох
3
Маврай
3
Хайнц
16
Ольковски
37
Младенович
18
Йойич
31
Риссе
33
Леманн
32
Биттенкурт
27
Модест
5
Бендер
28
Гинтер
28
Гинтер
5
Бендер
5
Вайгль
37
Дурм
37
Дурм
5
Вайгль
10
Кагава
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Кагава
18
Йойич
31
Герхардт
31
Герхардт
18
Йойич
32
Биттенкурт
6
Цоллер
6
Цоллер
32
Биттенкурт
16
Ольковски
10
Осако
10
Осако
16
Ольковски
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
1
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
10
Марсель Хартель
АП
1
Тимо Хорн
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
1
Тимо Хорн
ВР
81
Душан Швенто
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
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