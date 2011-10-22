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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 22 октября 2011
Боруссия Д
22.10.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
5 : 0
Завершен
Кельн
7'
С. Кагава
25'
М. Шмельцер
44'
Р. Левандовски
50'
Р. Левандовски
66'
С. Кель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Яяло
Замена
И. Гюндоган
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 5:0!
С. Кель
Пас отдал
Я. Блащиковски
Замена
К. Клеменс
️️️️
А. Чихи
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Э. Серену
Замена
О. Роши
️️️️
С. Пешко
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Гетце
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Желтая карточка
Н. Суботич
ГОЛ! 2:0!
М. Шмельцер
ГОЛ! 1:0!
С. Кагава
Желтая карточка
А. Матушик
Желтая карточка
С. Кель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
34
Адиль Чихи
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
13
Терренс Бойд
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
18
Томоаки Макино
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
17
Кевин Пеццони
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
4-1-1-3-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
5
Бендер
15
Хуммельс
5
Кель
6
Гросскройц
14
Перишич
27
Гетце
10
Кагава
9
Левандовски
4-5-1
1
Ренсинг
27
Ритер
3
Эль-Жемаль
5
Серену
4
Айхнер
34
Чихи
13
Ланиг
8
Матушик
18
Яяло
21
Пешко
10
Подольски
10
Кагава
20
Гюндоган
20
Гюндоган
10
Кагава
5
Бендер
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Бендер
27
Гетце
16
Блащиковски
16
Блащиковски
27
Гетце
21
Пешко
21
Роши
21
Роши
21
Пешко
34
Чихи
17
Клеменс
17
Клеменс
34
Чихи
18
Яяло
17
Пеццони
17
Пеццони
18
Яяло
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
18
Томоаки Макино
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Остались в запасе
18
Томоаки Макино
ЦЗ
10
Кристофер Бучтманн
ЦП
1
Тимо Хорн
ВР
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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