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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 25 марта 2012
Кельн
25.03.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 6
Завершен
Боруссия Д
13'
М. Новакович
26'
Л. Пищек
47'
С. Кагава
52'
Р. Левандовски
78'
И. Гюндоган
80'
С. Кагава
84'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
ГОЛ! 1:6!
И. Перишич
Пас отдал
И. Гюндоган
Замена
К. Пеццони
️️️️
М. Ланиг
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 1:5!
С. Кагава
Пас отдал
Л. Пищек
ГОЛ! 1:4!
И. Гюндоган
Пас отдал
С. Кагава
Замена
М. Ишак
️️️️
С. Пешко
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Гросскройц
Замена
С. Кель
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 1:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Блащиковски
Желтая карточка
Л. Подольски
ГОЛ! 1:2!
С. Кагава
Пас отдал
Л. Пищек
Замена
А. Эль-Жемаль
️️️️
К. Айхнер
ГОЛ! 1:1!
Л. Пищек
Пас отдал
М. Шмельцер
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
М. Ланиг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Михаэль Ренсинг
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Миливойе Новакович
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
3
Аммар Эль-Жемаль
ЦЗ
17
Кевин Пеццони
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
9
Микаэль Ишак
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Лукас Барриос
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ренсинг
27
Ритер
14
Жеромел
5
Серену
4
Айхнер
2
Бречко
21
Пешко
17
Клеменс
13
Ланиг
10
Подольски
18
Новакович
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
5
Бендер
15
Хуммельс
3
Суботич
26
Пищек
29
Шмельцер
16
Блащиковски
20
Гюндоган
6
Гросскройц
10
Кагава
9
Левандовски
4
Айхнер
3
Эль-Жемаль
3
Эль-Жемаль
4
Айхнер
13
Ланиг
17
Пеццони
17
Пеццони
13
Ланиг
21
Пешко
9
Ишак
9
Ишак
21
Пешко
6
Гросскройц
14
Перишич
14
Перишич
6
Гросскройц
5
Бендер
5
Кель
5
Кель
5
Бендер
10
Кагава
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Кагава
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
23
Кевин МакКенна
ЦЗ
21
Одисе Роши
ЦП
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Крис Лев
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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