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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 28 ноября 2020
Боруссия Д
28.11.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Кельн
74'
Т. Азар
9'
Э. Скири
60'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
90'
+1
Желтая карточка
И. Якобс
ГОЛ! 1:2!
Т. Азар
Пас отдал
Д. Рейна
74'
74'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Э. Реджбечай
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ф. Пасслак
67'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
67'
66'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Р. Чикош
Замена
Т. Азар
️️️️
Т. Менье
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Э. Скири
Желтая карточка
Э. Джан
54'
29'
Желтая карточка
Э. Скири
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Скири
Пас отдал
М. Вольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
12
Менье
28
Аканджи
15
Хуммельс
25
Пасслак
23
Джан
28
Витсель
8
Брандт
18
Ройс
19
Санчо
9
Холанд
4-1-2-3
1
Хорн
27
Вольф
33
Борнау
6
Кестич
5
Чикош
6
Скири
37
Реджбечай
6
Озкан
29
Тильманн
8
Дуда
4
Якобс
25
Пасслак
10
Рейна
10
Рейна
25
Пасслак
12
Менье
9
Азар
9
Азар
12
Менье
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
5
Чикош
38
Хорн
38
Хорн
5
Чикош
37
Реджбечай
24
Дрекслер
24
Дрекслер
37
Реджбечай
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
3
Матеу Морей
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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