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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 19 августа 2023
Боруссия Д
19.08.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
88'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Кельн
Желтая карточка
Д. Мален
90'
+1
90'
+1
Замена
Л. Килиан
️️️️
Р. Карстенсен
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Ф. Нмеча
88'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Р. Бенсебаини
84'
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Рюэрсон
84'
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Ройс
70'
66'
Замена
М. Финкграфе
️️️️
Ф. Кайнц
66'
Замена
М. Олесен
️️️️
Л. Вальдшмидт
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
59'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Э. Джан
59'
52'
Замена
С. Адамян
️️️️
Д. Зелке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
5
Эрик Мартель
ОП
21
Деян Любичич
ОП
9
Дави Зелке
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Кельн
20
Филипп Пентке
ВР
35
Макс Финкграфе
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
23
Джан
20
Забитцер
8
Брандт
18
Ройс
22
Аллер
14
Мален
3-4-1-2
1
Швабе
4
Хюберс
24
Хабот
29
Карстенсен
22
Шмитц
5
Мартель
21
Любичич
23
Пакярада
11
Кайнц
7
Вальдшмидт
9
Зелке
23
Джан
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Джан
26
Рюэрсон
9
Азар
9
Азар
26
Рюэрсон
18
Ройс
14
Адейеми
14
Адейеми
18
Ройс
5
Бенсебаини
11
Гиттенс
11
Гиттенс
5
Бенсебаини
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
11
Кайнц
35
Финкграфе
35
Финкграфе
11
Кайнц
29
Карстенсен
15
Килиан
15
Килиан
29
Карстенсен
7
Вальдшмидт
10
Олесен
10
Олесен
7
Вальдшмидт
9
Зелке
22
Адамян
22
Адамян
9
Зелке
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
20
Филипп Пентке
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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