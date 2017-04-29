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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Кельн
Боруссия Д - Кельн: обзор матча 29 апреля 2017
Боруссия Д
29.04.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 0
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Кельн
90'
Желтая карточка
Л. Клюнтер
Желтая карточка
Г. Кастро
84'
80'
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Йойич
Замена
Л. Пищек
️️️️
С. Папастатопулос
74'
71'
Замена
М. Хегер
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
У. Дембеле
️️️️
М. Ройс
66'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
С. Кагава
66'
55'
Замена
С. Цоллер
️️️️
А. Руднев
39'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Э. Дурм
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
33
Маттиас Леманн
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Артем Руднев
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
37
Дурм
5
Вайгль
8
Кастро
10
Кагава
18
Ройс
11
Пулишич
7
Обамеянг
3-3-2-1-1
1
Хорн
3
Хайнц
4
Соренсен
3
Суботич
24
Клюнтер
33
Леманн
14
Хектор
9
Руднев
18
Йойич
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Кагава
22
Геррейру
22
Геррейру
10
Кагава
19
Папастатопулос
26
Пищек
26
Пищек
19
Папастатопулос
18
Ройс
10
Дембеле
10
Дембеле
18
Ройс
32
Биттенкурт
6
Хегер
6
Хегер
32
Биттенкурт
18
Йойич
5
Озкан
5
Озкан
18
Йойич
9
Руднев
6
Цоллер
6
Цоллер
9
Руднев
Остались в запасе
Боруссия Д
Кельн
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
10
Марсель Хартель
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Рене Вагнер
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Остались в запасе
10
Марсель Хартель
АП
18
Томас Кесслер
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Рене Вагнер
Статистика матча Боруссия Д - Кельн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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