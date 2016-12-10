Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Боруссия Д
Кельн - Боруссия Д: обзор матча 10 декабря 2016
Кельн
10.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
28'
А. Руднев
90'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Боруссия Д
Вторая желтая
С. Озкан
90'
+4
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
Пас отдал
А. Рамос
Замена
С. Гирасси
️️️️
А. Модест
87'
Замена
К. Рауш
️️️️
А. Руднев
76'
75'
Замена
А. Рамос
️️️️
С. Папастатопулос
Желтая карточка
М. Хегер
71'
Желтая карточка
С. Озкан
65'
60'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Д. Хайнц
53'
53'
Замена
С. Роде
️️️️
Г. Кастро
45'
+1
Желтая карточка
У. Дембеле
28'
Желтая карточка
М. Шмельцер
ГОЛ! 1:0!
А. Руднев
Пас отдал
Й. Хектор
28'
27'
Замена
М. Бартра
️️️️
Л. Пищек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Юя Осако
АП
5
Салих Озкан
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛП
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Боруссия Д
39
Хендрик Бонманн
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
3-3-1-1-2
18
Кесслер
16
Ольковски
3
Маврай
4
Соренсен
14
Хектор
6
Хегер
3
Хайнц
5
Озкан
10
Осако
27
Модест
9
Руднев
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
19
Папастатопулос
28
Гинтер
37
Дурм
5
Вайгль
8
Кастро
29
Шмельцер
10
Дембеле
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Руднев
34
Рауш
34
Рауш
9
Руднев
27
Модест
9
Гирасси
9
Гирасси
27
Модест
26
Пищек
5
Бартра
5
Бартра
26
Пищек
8
Кастро
17
Роде
17
Роде
8
Кастро
19
Папастатопулос
20
Рамос
20
Рамос
19
Папастатопулос
Остались в запасе
Кельн
Боруссия Д
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
7
Эмре Мор
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
10
Марсель Хартель
АП
28
Свен Мюллер
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
18
Милош Йойич
ЦП
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
39
Хендрик Бонманн
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Кельн - Боруссия Д
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Кельн
Боруссия Д
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Кельна» и «Байера» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Унион» – «Кельн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Униона» и «Кельна» на победу в матче 8-го тура
31 октября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига Германия: шансы «Боруссии Д» и «Эльверсберга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрока «Боруссии» Д потеряли во время матча – он ушел в туалет
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+