22 октября в шестом туре FONBET Кубка России в Казани встретятся «Рубин» и «Ахмат». Хозяева в кубковых матчах выглядят неровно – серия поражений, но команда продолжает находить способы забивать. «Ахмат» более стабилен по результатам и чаще реализует моменты. Ждeм тактической и острой дуэли с голами с обеих сторон.

«Рубин»

Рубин в кубке проигрывает последние матчи, но в четырeх последних кубковых играх забивал. За пять встреч команда отмечена соотношением забитые/пропущенные 4:7 – это признак нестабильной обороны. Домашний фактор и желание реабилитироваться добавят мотивации, но вопросы по линии защиты остаются.

«Ахмат»

Ахмат в последних турах премьер-лиги демонстрирует приличную результативность: 7 голов в пяти играх при 6 пропущенных. Команда хороша на флангах и в завершении контратак, однако изредка теряет концентрацию в позиционной защите. Гости подходят подготовленными и способны диктовать темп.

Факты о командах

«Рубин»

Проигрывает 4 последних кубковых матчей

В последних 5 играх: 4 забито, 7 пропущено

«Ахмат»

В последних 5 матчах: 7 забито, 6 пропущено

Гости увереннее реализуют моменты

Прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат»

Матч имеет высокий шанс на обмен голами: обе команды умеют забивать, обороны показывают уязвимости. «Ахмат» выглядит чуть предпочтительнее по стабильности и реализации, но «Рубин» имеет мотив и домашний фактор. Ожидаю открытую дуэль с голами с обеих сторон; вероятный исход – минимальная победа «Ахмата» или ничья при обмене голами. Важно, что решающее влияние может оказать реализация стандартов и эффективность фланговых подключений обеих команд.

