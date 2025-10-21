Введите ваш ник на сайте
«Рубин» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 22 октября 2025 с коэффициентом 3

21 октября 2025 8:08
Рубин - Ахмат
22 окт. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, группа A, 6 тур
3.00
Победа «Ахмата»
22 октября в шестом туре FONBET Кубка России в Казани встретятся «Рубин» и «Ахмат». Хозяева в кубковых матчах выглядят неровно – серия поражений, но команда продолжает находить способы забивать. «Ахмат» более стабилен по результатам и чаще реализует моменты. Ждeм тактической и острой дуэли с голами с обеих сторон.

«Рубин»

Рубин в кубке проигрывает последние матчи, но в четырeх последних кубковых играх забивал. За пять встреч команда отмечена соотношением забитые/пропущенные 4:7 – это признак нестабильной обороны. Домашний фактор и желание реабилитироваться добавят мотивации, но вопросы по линии защиты остаются.

«Ахмат»

Ахмат в последних турах премьер-лиги демонстрирует приличную результативность: 7 голов в пяти играх при 6 пропущенных. Команда хороша на флангах и в завершении контратак, однако изредка теряет концентрацию в позиционной защите. Гости подходят подготовленными и способны диктовать темп.

Факты о командах

«Рубин»

  • Проигрывает 4 последних кубковых матчей
  • В последних 5 играх: 4 забито, 7 пропущено

«Ахмат»

  • В последних 5 матчах: 7 забито, 6 пропущено
  • Гости увереннее реализуют моменты

Личные встречи
42% (15)
33% (12)
25% (9)
44
Забитых мячей
32
1.22
В среднем за матч
0.89
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
2 : 0
26.08.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
0 : 2
20.07.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
01.03.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Рубин
2 : 0
05.10.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Рубин
2 : 1
31.03.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
0 : 1
08.10.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1 : 2
07.03.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 1
08.08.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0 : 0
17.12.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 1
04.10.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 1
30.11.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
1 : 0
29.07.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1 : 0
02.03.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 1
18.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
3 : 2
07.04.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
1 : 0
25.09.2017
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0 : 1
26.04.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
3 : 1
22.10.2016
Рубин
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Рубин
0 : 1
23.04.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2 : 1
04.10.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Рубин
2 : 1
15.03.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 1
09.08.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Рубин
1 : 1
15.05.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Ахмат
0 : 0
28.07.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Ахмат
0 : 0
17.03.2013
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Рубин
1 : 2
01.09.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 1
22.07.2011
Рубин
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
2 : 0
20.03.2011
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Ахмат
1 : 1
15.08.2010
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Рубин
0 : 0
28.03.2010
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
4 : 0
16.08.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
1 : 2
11.04.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
1 : 3
09.11.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
0 : 0
20.07.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
1 : 5
25.09.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
1 : 1
21.05.2005
Ахмат
Прогноз на матч «Рубин» – «Ахмат»

Матч имеет высокий шанс на обмен голами: обе команды умеют забивать, обороны показывают уязвимости. «Ахмат» выглядит чуть предпочтительнее по стабильности и реализации, но «Рубин» имеет мотив и домашний фактор. Ожидаю открытую дуэль с голами с обеих сторон; вероятный исход – минимальная победа «Ахмата» или ничья при обмене голами. Важно, что решающее влияние может оказать реализация стандартов и эффективность фланговых подключений обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ахмата» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

3.00
Победа «Ахмата»
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Ахмат Рубин
