«Кальяри» – «Болонья»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.12

18 октября 2025 12:32
Кальяри - Болонья
19 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 7 тур
Перейти в онлайн матча
19 октября на «Сарденья» в Кальяри состоится матч 7 тура итальянской Серии А, в котором местный «Кальяри» примет «Болонью». Обе команды демонстрируют схожую результативность и готовы к плотной борьбе за очки. Встреча обещает быть открытой, с возможностью голов с обеих сторон.

«Кальяри»

«Кальяри» подходит к встрече с боевым настроем. Ничья 1:1 в гостях против «Удинезе» показала, что команда умеет добиваться результата даже в непростых условиях. В последних 5 матчах «Кальяри» забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает 1.00. Главным козырем команды является стабильная игра дома, где «Кальяри» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Болоньи». Лидер атаки Андреа Белотти демонстрирует неплохую результативность – 2 гола в 3 матчах.

«Болонья»

Гости подходят к матчу в хорошей форме, после разгромной победы 4:0 над «Пизой». «Болонья» забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает 1.00. В последних 3 матчах команда не проигрывает и показывает активную атакующую игру, особенно в гостях, несмотря на трудности с победами в выездных матчах. Лидер команды Риккардо Орсолини уже забил 5 голов в 8 матчах.

Факты о командах

«Кальяри»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола
  • Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.00 гола
  • Обязательный гол в 4 последних матчах

«Болонья»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Обязательный гол в 3 последних матчах

Личные встречи
33% (10)
23% (7)
43% (13)
32
Забитых мячей
39
1.07
В среднем за матч
1.3
5:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 1
02.03.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 2
29.10.2024
Болонья
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 1
14.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 1
02.09.2023
Кальяри
Италия. Кубок, 2 раунд
Болонья
1 : 0
20.10.2022
Кальяри
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2022
Болонья
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
01.11.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1 : 0
03.03.2021
Болонья
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3 : 2
31.10.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 1
01.07.2020
Кальяри
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
3 : 2
30.10.2019
Болонья
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 0
10.03.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
06.10.2018
Болонья
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
0 : 0
22.04.2018
Болонья
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
1 : 1
03.12.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
29.01.2017
Болонья
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
2 : 1
11.09.2016
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 0
23.03.2014
Кальяри
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 3
30.10.2013
Болонья
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 0
03.03.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 0
21.10.2012
Болонья
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1 : 0
12.04.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
27.11.2011
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
2 : 2
06.03.2011
Кальяри
Италия. Кубок, 4 раунд
Кальяри
0 : 3
25.11.2010
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2 : 0
31.10.2010
Болонья
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 1
16.05.2010
Болонья
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 1
10.01.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 1
22.03.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
5 : 1
02.11.2008
Болонья
Показать все

Прогноз на матч «Кальяри» – «Болонья»

Матч обещает быть равным и результативным. «Кальяри» демонстрирует уверенную игру дома и забивает в большинстве матчей, а «Болонья» активно атакует и не проигрывает в последних матчах. Ожидается открытая игра с возможностью голов с обеих сторон. Высокая мотивация команд и стабильная результативность позволяют предположить, что обе команды забьют.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Болонья Кальяри
