19 октября на «Сарденья» в Кальяри состоится матч 7 тура итальянской Серии А, в котором местный «Кальяри» примет «Болонью». Обе команды демонстрируют схожую результативность и готовы к плотной борьбе за очки. Встреча обещает быть открытой, с возможностью голов с обеих сторон.

«Кальяри»

«Кальяри» подходит к встрече с боевым настроем. Ничья 1:1 в гостях против «Удинезе» показала, что команда умеет добиваться результата даже в непростых условиях. В последних 5 матчах «Кальяри» забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает 1.00. Главным козырем команды является стабильная игра дома, где «Кальяри» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Болоньи». Лидер атаки Андреа Белотти демонстрирует неплохую результативность – 2 гола в 3 матчах.

«Болонья»

Гости подходят к матчу в хорошей форме, после разгромной победы 4:0 над «Пизой». «Болонья» забивает в среднем 1.80 гола за игру и пропускает 1.00. В последних 3 матчах команда не проигрывает и показывает активную атакующую игру, особенно в гостях, несмотря на трудности с победами в выездных матчах. Лидер команды Риккардо Орсолини уже забил 5 голов в 8 матчах.

Факты о командах

«Кальяри»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола

Пропускает в последних 5 матчах в среднем 1.00 гола

Обязательный гол в 4 последних матчах

«Болонья»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В последних 5 матчах забивает в среднем 1.80 гола

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Обязательный гол в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Кальяри» – «Болонья»

Матч обещает быть равным и результативным. «Кальяри» демонстрирует уверенную игру дома и забивает в большинстве матчей, а «Болонья» активно атакует и не проигрывает в последних матчах. Ожидается открытая игра с возможностью голов с обеих сторон. Высокая мотивация команд и стабильная результативность позволяют предположить, что обе команды забьют.

