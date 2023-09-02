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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 02 сентября 2023
Болонья
02.09.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Кальяри
60'
Д. Зиркзее
90'
Д. Фаббиан
22'
З. Лувумбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Кальяри
90'
+3
Желтая карточка
А. Макумбу
ГОЛ! 2:1!
Д. Фаббиан
90'
Замена
Д. Фаббиан
️️️️
Й. Карлссон
86'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
М. Эбишер
84'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
С. Пош
83'
Пенальти не реализован!
Р. Орсолини
75'
71'
Замена
П. Ацци
️️️️
Т. Ауджелло
70'
Желтая карточка
Сулемана
Замена
К. Урбански
️️️️
Н. Моро
67'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
Д. Ндой
67'
66'
Замена
Г. Ористанио
️️️️
Г. Цаппа
66'
Замена
А. Дейола
️️️️
Я. Янкто
ГОЛ! 1:1!
Д. Зиркзее
Пас отдал
В. Кристиансен
60'
46'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Петанья
46'
Замена
А. Ди Пардо
️️️️
Н. Нандес
Желтая карточка
Л. Фергюсон
40'
22'
ГОЛ! 0:1!
З. Лувумбо
Пас отдал
М. Ветеска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
20
Сулемана
ОП
45
Антуан Макумбу
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Болонья
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
82
Каспер Урбански
ОП
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
34
Кристиансен
31
Беукема
26
Лукуми
4
Пош
20
Эбишер
6
Моро
19
Фергюсон
14
Ндой
21
Карлссон
11
Зиркзее
4-1-3-2
23
Радунович
4
Цаппа
13
Доссена
24
Ветеска
3
Ауджелло
20
Сулемана
45
Макумбу
8
Нандес
21
Янкто
11
Лувумбо
37
Петанья
4
Пош
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
4
Пош
6
Моро
82
Урбански
82
Урбански
6
Моро
20
Эбишер
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
20
Эбишер
21
Карлссон
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Карлссон
14
Ндой
7
Орсолини
7
Орсолини
14
Ндой
3
Ауджелло
27
Ацци
27
Ацци
3
Ауджелло
8
Нандес
29
Ди Пардо
29
Ди Пардо
8
Нандес
21
Янкто
14
Дейола
14
Дейола
21
Янкто
4
Цаппа
11
Ористанио
11
Ористанио
4
Цаппа
37
Петанья
14
Шомуродов
14
Шомуродов
37
Петанья
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
50
Тито Гасперини
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
Остались в запасе
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Симоне Арести
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Болонья - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
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