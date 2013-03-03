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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 03 марта 2013
Болонья
03.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
5'
С. Таидер
18'
А. Диаманти
90+2'
К. Паскуато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
ГОЛ! 3:0!
К. Паскуато
Пас отдал
С. Таидер
90'
+2
Замена
К. Паскуато
️️️️
М. Габбиадини
86'
Замена
Д. Москарделли
️️️️
А. Диаманти
75'
74'
Замена
Нене
️️️️
М. Сау
62'
Желтая карточка
М. Пинилья
60'
Замена
А. Коссу
️️️️
А. Экдаль
59'
Замена
М. Пинилья
️️️️
С. Ибарбо
57'
Красная карточка
Ф. Писано
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
П. Коне
57'
56'
Желтая карточка
Д. Дессена
Желтая карточка
А. Диаманти
45'
+1
40'
Желтая карточка
М. Сау
34'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Желтая карточка
П. Коне
30'
ГОЛ! 2:0!
А. Диаманти
Пас отдал
А. Джилардино
18'
14'
Желтая карточка
Д. Конти
ГОЛ! 1:0!
С. Таидер
Пас отдал
А. Джилардино
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-3-1-2
23
Курчи
3
Морлео
4
Соренсен
3
Черубин
13
Гарич
8
Таидер
15
Перес
33
Коне
23
Диаманти
11
Габбиадини
19
Джилардино
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
15
Ариаудо
13
Россеттини
13
Астори
5
Конти
27
Дессена
8
Экдаль
44
Наингголан
8
Ибарбо
25
Сау
33
Коне
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
33
Коне
11
Габбиадини
8
Паскуато
8
Паскуато
11
Габбиадини
23
Диаманти
9
Москарделли
9
Москарделли
23
Диаманти
8
Экдаль
7
Коссу
7
Коссу
8
Экдаль
25
Сау
7
Нене
7
Нене
25
Сау
8
Ибарбо
51
Пинилья
51
Пинилья
8
Ибарбо
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Болонья - Кальяри
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
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