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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 03 марта 2021
Кальяри
03.03.2021, среда, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
19'
Д. Ругани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Болонья
Желтая карточка
А. Черри
89'
86'
Желтая карточка
Й. Схаутен
Замена
А. Черри
️️️️
Ж. Педро
82'
Замена
К. Асамоа
️️️️
Г. Цаппа
82'
Замена
А. Дейола
️️️️
Р. Марин
79'
75'
Замена
Р. Паласио
️️️️
М. Сванберг
75'
Замена
Г. Медель
️️️️
В. Антов
64'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Р. Орсолини
64'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
И. Мбайе
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
61'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
Д. Ругани
46'
32'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Н. Домингес
26'
Желтая карточка
В. Антов
ГОЛ! 1:0!
Д. Ругани
Пас отдал
Р. Марин
19'
Желтая карточка
Н. Нандес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
24
Ругани
2
Годин
24
Клаван
4
Цаппа
44
Наингголан
8
Нандес
32
Дункан
18
Марин
18
Симеоне
9
Жоао Педро
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
6
Антов
5
Сумаоро
15
Мбайе
8
Домингес
32
Сванберг
21
Сориано
11
Сансоне
99
Барроу
7
Орсолини
24
Ругани
23
Чеппителли
23
Чеппителли
24
Ругани
4
Цаппа
27
Асамоа
27
Асамоа
4
Цаппа
18
Марин
14
Дейола
14
Дейола
18
Марин
9
Жоао Педро
9
Черри
9
Черри
9
Жоао Педро
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
6
Антов
17
Медель
17
Медель
6
Антов
8
Домингес
22
Схаутен
22
Схаутен
8
Домингес
15
Мбайе
25
Вигнато
25
Вигнато
15
Мбайе
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
32
Сванберг
8
Паласио
8
Паласио
32
Сванберг
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
25
Гульельмо Викарио
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
18
Симоне Арести
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
Остались в запасе
68
Омар Хаилоти
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Кальяри - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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