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Расписание матчей
Италия. Кубок
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 20 октября 2022
Болонья
20.10.2022, четверг, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Кальяри
69'
А. Оберт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Болонья - Кальяри
77'
Замена
З. Лувумбо
️️️️
Г. Перейро
77'
Замена
Н. Кавуоти
️️️️
Б. Николас Виола
Замена
Н. Домингес
️️️️
Й. Схаутен
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Оберт
69'
68'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Лападула
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
С. Пош
59'
48'
Желтая карточка
В. Миллико
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Барроу
46'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Д. Зиркзее
46'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Л. Фергюсон
46'
Желтая карточка
К. Бонифази
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Кальяри
12
Eldin Lolic
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
21
Николо Кавуоти
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
11
Зито Лувумбо
ЦФ
4-3-1-2
22
Барди
22
Ликояннис
33
Бонифази
5
Сумаоро
4
Пош
19
Фергюсон
6
Моро
22
Схаутен
11
Сансоне
99
Барроу
11
Зиркзее
4-2-1-2
18
Арести
4
Цаппа
23
Капрадосси
33
Оберт
3
Баррека
39
Курфалидис
10
Виола
26
Перейро
18
Лападула
7
Миллико
4
Пош
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
4
Пош
22
Схаутен
8
Домингес
8
Домингес
22
Схаутен
19
Фергюсон
21
Сориано
21
Сориано
19
Фергюсон
99
Барроу
7
Орсолини
7
Орсолини
99
Барроу
11
Зиркзее
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Зиркзее
10
Виола
21
Кавуоти
21
Кавуоти
10
Виола
18
Лападула
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Лападула
26
Перейро
11
Лувумбо
11
Лувумбо
26
Перейро
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
1
Лукаш Скорупски
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
12
Eldin Lolic
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
12
Франческо Раффаэлли
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
Остались в запасе
12
Eldin Lolic
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Алессандро Ди Пардо
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Болонья - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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