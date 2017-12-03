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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 03 декабря 2017
Болонья
03.12.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
81'
М. Дестро
42'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
Желтая карточка
А. Миранте
85'
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
А. Масина
81'
Желтая карточка
А. Поли
66'
Желтая карточка
Д. Майетта
64'
Желтая карточка
Р. Паласио
62'
58'
Желтая карточка
Н. Барелла
47'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
Желтая карточка
С. Де Майо
44'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
П. Фараго
Желтая карточка
М. Дестро
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
4-1-2-1-2
83
Миранте
25
Масина
87
Де Майо
22
Майетта
15
Мбайе
5
Пульгар
15
Поли
30
Донса
90
Верди
8
Паласио
21
Дестро
2-5-2
77
Рафаэль
4
Писакане
23
Чеппителли
19
Падоин
8
Чигарини
17
Ионицэ
24
Фараго
23
Барелла
30
Паволетти
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Алессио Краньо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
22
Алессио Краньо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Федерико Мельчорри
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Болонья - Кальяри
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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