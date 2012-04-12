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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 12 апреля 2012
Болонья
12.04.2012, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
54'
А. Диаманти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
Желтая карточка
Д. Перес
+4
+2
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
П. Коне
️️️️
А. Диаманти
Желтая карточка
Г. Мудингай
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
А. Морлео
Замена
Нене
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
С. Ибарбо
️️️️
Т. Рибейро
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Х. Хименес
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ! 1:0!
А. Диаманти
Желтая карточка
Д. Астори
Желтая карточка
М. Канини
14'
Желтая карточка
Д. Конти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николо Черубин
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ПЗ
3
Архимеде Морлео
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
АП
23
Алессандро Диаманти
ПП
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
7
Андреа Коссу
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
15
Николас Бови
ЦП
7
Нене
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
3-4-2-1
1
Жилле
3
Черубин
90
Портанова
24
Раджи
3
Морлео
16
Мудингай
15
Перес
23
Диаманти
99
Аквафреска
56
Пульцетти
77
Хименес
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
2
Канини
13
Астори
33
Агостини
44
Наингголан
5
Конти
7
Коссу
8
Экдаль
19
Рибейро
11
Ларривей
3
Морлео
4
Соренсен
4
Соренсен
3
Морлео
23
Диаманти
33
Коне
33
Коне
23
Диаманти
77
Хименес
11
Рамирес
11
Рамирес
77
Хименес
7
Коссу
7
Нене
7
Нене
7
Коссу
19
Рибейро
8
Ибарбо
8
Ибарбо
19
Рибейро
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
30
Федерико Альярди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
30
Федерико Альярди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
13
Симоне Гоцци
ЦЗ
15
Николас Бови
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Болонья - Кальяри
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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