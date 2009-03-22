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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 22 марта 2009
Болонья
22.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Кальяри
45'
Р. Аквафреска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
Желтая карточка
А. Лаццари
Замена
К. Аморозо
️️️️
М. Мутарелли
Замена
А. Парола
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
М. Мараццина
️️️️
П. Освальдо
Желтая карточка
Б. Мартинс Адаилтон
Замена
Б. Мартинс Адаилтон
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
П. Освальдо
ГОЛ! 0:1!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
М. Фини
Желтая карточка
М. Ди Вайо
Желтая карточка
К. Хавьер Мэтью
Замена
Д. Астори
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
М. Мутарелли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
0
Мануэль Беллери
ПЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
20
Массимо Мутарелли
АП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
0
Микеле Фини
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
5
Давиде Маркини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-1-2
40
Яннарилли
0
Ланна
18
Морас
0
Кастеллини
0
Беллери
0
Вольпи
80
Мингаццини
80
Валиани
20
Мутарелли
9
Ди Вайо
10
Освальдо
4-2-2
22
Маркетти
25
Мэтью
2
Канини
6
Лопес
33
Агостини
0
Фини
10
Лаццари
27
Жеда
99
Аквафреска
80
Валиани
10
Адаилтон
10
Адаилтон
80
Валиани
20
Мутарелли
0
Аморозо
0
Аморозо
20
Мутарелли
10
Освальдо
0
Мараццина
0
Мараццина
10
Освальдо
99
Аквафреска
18
Парола
18
Парола
99
Аквафреска
6
Лопес
13
Астори
13
Астори
6
Лопес
21
Матри
21
Матри
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
5
Давиде Маркини
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
74
Давиде Бомбардини
АП
Главный тренер
Даниэле Арригони
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
5
Давиде Маркини
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
74
Давиде Бомбардини
АП
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Болонья - Кальяри
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Ренато ДальАра
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