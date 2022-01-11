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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 11 января 2022
Кальяри
11.01.2022, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
71'
Л. Паволетти
90+4'
Г. Перейро
54'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Болонья
ГОЛ! 2:1!
Г. Перейро
Пас отдал
Ж. Педро
90'
+4
90'
+3
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Н. Домингес
89'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Р. Орсолини
86'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
Замена
Г. Цаппа
️️️️
Л. Паволетти
80'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Г. Перейро
71'
65'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
К. Бонифази
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Дейола
63'
Замена
Дальберт
️️️️
Х. Ликояннис
58'
Желтая карточка
А. Дейола
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орсолини
Желтая карточка
Д. Альтаре
19'
15'
Желтая карточка
А. Теате
Желтая карточка
А. Карбони
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
26
Гастон Перейро
АП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
3-2-3-2
28
Краньо
15
Альтаре
44
Карбони
5
Ловато
22
Ликояннис
16
Белланова
14
Дейола
33
Грасси
18
Марин
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-2-2-2
1
Скорупски
33
Бонифази
3
Теате
4
Бинкс
35
Дийкс
8
Домингес
32
Сванберг
70
Сков Ольсен
21
Сориано
7
Арнаутович
7
Орсолини
22
Ликояннис
29
Дальберт
29
Дальберт
22
Ликояннис
30
Паволетти
4
Цаппа
4
Цаппа
30
Паволетти
14
Дейола
26
Перейро
26
Перейро
14
Дейола
33
Бонифази
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
33
Бонифази
8
Домингес
10
Виола
10
Виола
8
Домингес
7
Орсолини
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
7
Орсолини
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
22
Франческо Барди
ВР
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
44
Маттиа Пальюка
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Кальяри - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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