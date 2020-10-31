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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 31 октября 2020
Болонья
31.10.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 2
Завершен
Кальяри
45'
М. Барроу
52'
Р. Сориано
56'
М. Барроу
15'
Ж. Педро
47'
Д. Симеоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Барроу
89'
86'
Замена
А. Черри
️️️️
Р. Марин
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Сванберг
82'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Р. Паласио
82'
70'
Замена
П. Фараго
️️️️
Г. Цаппа
70'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Д. Симеоне
Желтая карточка
Й. Схаутен
68'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
65'
63'
Замена
А. Унас
️️️️
Р. Соттиль
ГОЛ! 3:2!
М. Барроу
Пас отдал
М. Сванберг
56'
ГОЛ! 2:2!
Р. Сориано
Пас отдал
Р. Орсолини
52'
47'
ГОЛ! 1:2!
Д. Симеоне
Пас отдал
Г. Цаппа
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
Р. Сориано
45'
40'
Желтая карточка
А. Краньо
Желтая карточка
Данило
37'
36'
Желтая карточка
Ж. Педро
21'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Педро
Пас отдал
Р. Соттиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
23
Риккардо Соттиль
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ЦП
21
Симоне Рабби
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
10
Маттео Трамони
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
24
Паоло Фараго
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-3-3
1
Скорупски
2
Хики
5
Томиясу
5
Данило
29
Де Сильвестри
32
Сванберг
22
Схаутен
21
Сориано
8
Паласио
99
Барроу
7
Орсолини
4-3-3
28
Краньо
4
Цаппа
6
Валюкевич
2
Годин
22
Ликояннис
18
Марин
26
Рог
8
Нандес
9
Жоао Педро
18
Симеоне
23
Соттиль
32
Сванберг
8
Домингес
8
Домингес
32
Сванберг
8
Паласио
4
Денсвил
4
Денсвил
8
Паласио
99
Барроу
25
Вигнато
25
Вигнато
99
Барроу
4
Цаппа
24
Фараго
24
Фараго
4
Цаппа
23
Соттиль
96
Унас
96
Унас
23
Соттиль
18
Марин
9
Черри
9
Черри
18
Марин
18
Симеоне
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Симеоне
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
21
Симоне Рабби
ЦФ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Главный тренер
Синиша Михайлович
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
21
Симоне Рабби
ЦФ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
10
Маттео Трамони
ЛВ
18
Симоне Арести
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Болонья - Кальяри
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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